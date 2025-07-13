WSJ: «Война дронов» заморозила линию фронта в Украине 2 13.07.2025, 9:35

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Солдаты не могут выходить из укрытий.

Линия фронта в войне в Украине все больше замирает, и причиной является стремительное развитие и массовые поставки дронов. Как пишет The Wall Street Journal, теперь беспилотные летательные аппараты доминируют на поле боя, не позволяя солдатам с обеих сторон покидать свои укрытия под угрозой уничтожения.

Беспилотники могут устанавливать мины, доставлять грузы - от боеприпасов до медикаментов, и даже эвакуировать раненых или погибших. Но что важнее, они отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по живой силе и технике противника.

Разведывательные дроны

С начала войны Украина активно использовала дроны, предназначенные для аэрофотосъемки, для отслеживания перемещений россиян. Поначалу группы аналитиков просматривали экраны с записями, хранящимися на картах памяти, но впоследствии дроны были усовершенствованы для передачи изображения в режиме реального времени, что позволяло артиллеристам наводить огонь на цель.

Однако позже разработчики поняли, что простая и несложная модификация может сделать такие дроны смертоносными:

«Технари поняли, что простое устройство, похожее на клешню, созданное на 3D-принтере, можно активировать с пульта управления, включив свет дрона, что заставит его выпустить гранату. Взрыв может ранить или убить солдата, а также взорвать бронетехнику, если его сбросить через люк».

Со временем солдаты экспериментировали со способами добавления большего количества взрывчатки, например, переплавляя взрывчатку, полученную из советских боеприпасов, и заливая ее в новые, более легкие пластиковые оболочки.

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Дроны-смертники

Как подчеркивает WSJ, ни одно нововведение не оказало большего влияния на войну на Украине, чем ударные дроны с видом от первого лица (FPV). Хотя они не наносят такого мощного взрывного урона, как ракеты, они гораздо точнее, а огромные объемы производства Украины позволяют применять их с аналогичным эффектом.

«FPV стали спасательным кругом, способом сдерживать россиян, используя технологии, которые, в отличие от ракет, можно было производить внутри страны и обходиться недорого».

Именно распространение таких дронов сыграло ключевую роль в замедлении движения на линии фронта. Все, что находится в пределах 20 километров от линии соприкосновения, теперь может стать целью для FPV. При этом они настолько дешевы в производстве, что обе стороны могут тратить их на любую цель — даже на одного пехотинца.

Оптоволоконные дроны

Как отмечает издание, хотя большинство инноваций в области беспилотников в ходе войны было разработано украинской стороной, именно россияне стали пионерами в важнейшей модификации дронов с видом от первого лица — добавлении оптоволоконного кабеля, соединяющего дрон с пилотом, который способен преодолевать помехи.

Украина в свою очередь разработала дрон «Вампир», который может работать в темноте. «Вампиры» изначально использовались украинскими войсками для сбрасывания более крупных взрывчатых веществ, чем они могли себе позволить с использованием более компактных дронов.

Наземные дроны

Теперь дроны доставляют на фронт все: от еды и воды до боеприпасов, избавляя солдат от необходимости проходить самые опасные участки поля боя, где их могут сбить вражеские дроны.

Производители дронов также сейчас экспериментируют с беспилотными автомобилями, лодками и вездеходами, которые можно использовать для эвакуации раненых и погибших солдат.

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