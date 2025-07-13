Какой будет погода на следующей неделе в Беларуси? 13.07.2025, 9:50

Прогноз порадует не всех.

На следующей неделе из-за поступления теплого воздуха с южных широт температура окажется на 1…3°C выше средних многолетних значений. При этом температурный фон останется довольно контрастным. Об этом в прогнозе погоды на неделю с 14 по 20 июля рассказал телеканалу ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

Вместе с тем неустойчивые влажные воздушные массы и атмосферные фронты сохранят неустойчивый характер погоды — дожди, которые будут распределяться неравномерно по территории страны и сопровождаться грозами, сильным порывистым ветром. А это значит, что в ближайшей перспективе длительного периода сухой погоды ждать не стоит.

В начале недели на погоде скажется влияние атмосферных фронтов с Запада Европы. Проходя, через Беларусь, они принесут в понедельник по западной половине, а во вторник на большую часть территории страны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, умеренный, при грозах порывистый — до 15−20 метров в секунду. Влажность воздуха до 90%. Ночью от +10 до +17°C. Днем в понедельник +25…+29°C, во вторник — +22…+27°C.

В середине недели в Беларусь прорвется очередной атмосферный фронт, и погода также будет далека от состояния устойчивого равновесия. Облачно с прояснениями. В большинстве районов временами кратковременные дожди, сохранится большая вероятность гроз. Ветер юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Ночью в среду от +12 до +19°C, в дневные часы +21…+27°C.

Предварительно, в начале второй половины недели похолодает. Беларусь будет находиться в области высокого атмосферного давления, на фоне которой атмосферный фронт с запада принесет очередную порцию дождей и гроз. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90 процентов. Ночью от +11 до +17°C. Днем в четверг +17…+21°C, в пятницу от +14°C по западу до +24°C по юго-востоку.

В выходные над Беларусью сохранится неустойчивость в атмосфере — переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, сохранится большая вероятность гроз. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Ночью и утром туман. Влажность до 80%. Ночью от +9 до +14°C, в середине дня в субботу +18…+24°C, в воскресенье от +18°C по востоку до +26°C по западу.

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