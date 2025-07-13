«Система начинает пожирать сама себя» 1 13.07.2025, 9:59

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Самоубийство министра Старовойта шокировало российские элиты.

Российская элита пришла в ужас из-за предполагаемого суицида найденного застреленным экс-министра транспорта, а ранее курского губернатора Романа Старовойта. Среди высокопоставленных чиновников и бизнесменов усилился страх за свое положение и жизнь, а часть из них восприняли поступок экс-министра транспорта как «демарш» в адрес Кремля. Об этом Faridaily рассказали высокопоставленные источники в правительстве и бывшие чиновники.

Тюремные сроки и другие жесткие меры последних лет стали причиной усиления страха в российских элитах, ситуация стала напоминать чистки в среде номенклатуры в эпоху сталинских репрессий, сказал близкий к правительству собеседник, который долгие годы работал на высоких должностях.

«Практически пожизненные приговоры, убийство создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Тимур Иванов (экс-заместитель Сергея Шойгу, которого отправили в колонию на 13 лет — TMT)… заставляют думать, что если ты попал в эти жернова, то тебя перемелют в порошок». Смерть Старовойта, которого лично знали многие в российской системе власти, подкрепила эту уверенность, признался источник.

Страхи среди российских элит усиливаются волной национализаций, в результате которой государство уже изъяло активы на $50 млрд. В пятницу суд в Челябинске обратил в доход государства одну из крупнейших золотодобывающих компаний страны «Южуралзолото», а ее владелец — миллиардер Константин Струков, по данным «Коммерсанта», за несколько дней до этого был задержан при попытке улететь из России.

Струков оказался под прессом Кремля, даже несмотря на то, что он долгие годы был «одним из главных спонсоров «Единой России», отмечает политолог Аббас Галлямов: «Думал, что это гарантирует ему неприкосновенность. Дудки. В момент, когда система начинает пожирать самое себя, неприкосновенных не бывает».

В марте силовики также задержали основателя крупнейшего в РФ агрохолдинга «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича, которого после обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, а также в получении особо крупной взятки. Часть холдинга уже передана в собственность государства. Он пробудет в СИЗО до 25 августа.

Представители российской элиты попали «в западню», отмечает Faridaily: сбежать от «гонений» и тихо жить за границей чиновники не могут как из-за западных санкций, так и по причине фактического запрета со стороны Кремля. Наиболее строго этот запрет работает как раз в правительстве.

Степень напряжения в российских верхах после самоубийства Старовойта проявляется и в том, что даже близко знавшие его чиновники бояться выразить сочувствие публично. «Проявишь мягкость — сочтут предателем», — пояснил бывший высокопоставленный чиновник. «Как ни странно, Старовойт показал выход, который теперь многие будут считать возможным», — рассуждает близкий к правительству источник.

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