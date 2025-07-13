Нетаньяху заявил о готовности Ирана применить против Израиля ядерное оружие
- 13.07.2025, 10:16
Советник спикера парламента Ирана опубликовал видео с вероятным ядерным ударом.
Иран готов применить ядерную бомбу против Израиля, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью Fox News. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Говоря о войне с Ираном, он отметил, что Корпус стражей Исламской революции «поспешил превратить обогащенный уран в оружие после падения «Хезболлы» и распада стран оси».
«Мы это видели. Мы сказали, что в течение года они будут иметь ядерную бомбу и применят ее. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и уничтожат нас», - подчеркнул Нетаньяху.
В то же время издание обратило внимание, что стратегический советник спикера парламента Ирана Мехди Мохаммади опубликовал в субботу в своей истории в Instagram видео, на котором видно два грибовидных облака и радиоактивные осадки, которые распространяются по всему Израилю.