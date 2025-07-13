Безумие Лукашенко обрело новую форму 3 13.07.2025, 10:45

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И вылилось в диверсию.

Инициатива Владимира Путина привела к тому, что двум белорусским городам присвоили звание, которое звучит как идеологическая диверсия, пишет UDF.

2 июля, накануне «дня независимости», Барановичах торжественно открыли монумент десятиметровой высоты – в честь присвоения почетного звания Содружества независимых государств «Город трудовой славы 1941-1945 годов».

Да, вы смутились неслучайно: ведь большинство белорусских населенных пунктов до лета 1944 года находились под немецкой оккупацией. А здесь чиновники внезапно заговорили, что находившийся под властью фашистов город был образцом «трудовой славы».

Причем какие чиновники: заместитель главы администрации Лукашенко Дмитрий Матусевич, первый заместитель генсекретаря СНГ Игорь Петришенко, председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, помощник президента по Брестской области Александр Ломский.

Звание «Город трудовой славы 1941-1945 годов» также присвоен Орше – но и этот город до лета 1944-го находился был оккупацией.

Но у безумия чиновников есть объяснение.

Победобесие от Путина

Откуда вообще взялось звание «Город трудовой славы 1941-1945 годов»? Оно возникло по инициативе Владимира Путина. В октябре прошлого года на саммите СНГ он предложил учредить такое звание и присвоить его городам, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.

Глава России говорил о тыловых городах:

«Это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу, помогал в разгроме врага».

Как известно, при Путине в России расцвело победобесие – гиперболическое празднование Дня Победы в пропагандистских целях. Среди прочего в РФ уже давно существует звание «города трудовой доблести», которое присвоено около 70 населенным пунктам.

Видимо, Путин решил «сделать приятное» и союзникам по СНГ: пусть Вторая мировая война на землях большинства из них не проходила, зато можно теперь получить звание с героическим названием за работу в тылу.

Напомним, что даже в СНГ союзников у РФ осталось немного – всего восемь (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Таджикистан).

Изначально, казалось, что белорусские города к этой инициативе никак не пришить. Вот что писал один из российских пропагандистских ресурсов:

«Страны по западной границе современной Российской Федерации – Украина, Беларусь и Молдова – во время войны были оккупированы объединёнными силами европейских коалиционных войск во главе с нацистской Германией. Поэтому выбрать претендентов на новое почётное звание в этих странах затруднительно. Регионы РСФСР – Поволжье, Урал, Сибирь, республики Кавказа и Средней Азии во время войны не только ковали победу советского народа, но и стали прибежищем для эвакуированных заводов и фабрик. Их столицы и крупные города приняли у себя миллионы беженцев и трудовые коллективы промышленных предприятий с оккупированных и прифронтовых территорий».

Однако чиновники исхитрились настолько, что белорусские города в список попали.

26 июня этого года Совет глав государств СНГ принял решение о присвоении почетного звания «Город трудовой славы. 1941-1945 гг.» ряду городов стран Содружества – за «бесперебойное производства военной и гражданской продукции, снабжение фронта необходимыми ресурсами, организации работы военных госпиталей».

В списке первых городов, удостоенных звания, оказались Баку (Азербайджан), Гюмри (Армения), Барановичи и Орша (Беларусь), Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Костонай, Павлодар и Риддер (Казахстан), Кадамжай и Майлуу-Суу (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан), Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент и Фергана (Узбекистан).

Как чиновники натягивают сову на глобус

Не совсем понятно, зачем белорусским городам участие в странной инициативе. Но чиновники изо всех натягивают сову на глобус, отказываясь от логики и здравого смысла. На открытии монумента в Барановичах некоторые делали акцент, на том, что труженики «в кратчайшие сроки восстановили город из пепла и руин».

Но по факту инициатива выглядит идеологической диверсией: Барановичи были под немецко-фашистской оккупацией и в это же время они стали «городом трудовой славы»…

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