Трамп изменил свое отношение к Кремлю: прозвучал важный сигнал 1 13.07.2025, 10:47

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Фото: AP

Экс-помощник госсекретаря США раскрыл подробности.

Сигналом изменения отношения президента США к российскому диктатору Владимиру Путину станет возобновление поставок военной помощи для Украины, которые были прекращены на прошлой неделе из-за «крайне нелепого решения Пентагона». Такое мнение высказал бывший помощник госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Кремер в интервью «Радио Свобода».

«Президент дал распоряжение о поставках вооружений, в частности ракет к комплексам «Patriot». Он также обратился к европейским партнерам с запросом, могут ли они предоставить украинцам подобные ракеты из своих арсеналов. Если мы увидим восстановление регулярного вооружения, это будет означать разворот в курсе, которого Трамп придерживался до сих пор. Этот курс, как стало очевидно, не ведет никуда, ведь Владимир Путин продемонстрировал полное отсутствие интереса к прекращению войны, несмотря на многочисленные попытки Трампа убедить его согласиться на перемирие», - отметил он.

Кремер считает, что Трамп искренне хочет достичь завершения войны, поэтому чувствует боль, когда видит человеческие жертвы и понимает, что ответственность за смерть людей и разрушения несет именно президент РФ Владимир Путин, который и начал эту войну.

«В то же время, еще во время первого президентства Дональд Трамп наладил рабочие отношения с Путиным, а с Владимиром Зеленским они не сложились - что наглядно продемонстрировала печально известная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля этого года. Впрочем, последние месяцы четко показали изменение этого баланса. Встречи Трампа и Зеленского проходят в атмосфере взаимопонимания, отношения между двумя президентами, судя по всему, улучшаются, а контакты Трампа с Путиным не приносят ожидаемых результатов. Более того - на последний разговор Трампа на прошлой неделе Путин «ответил» массированными авиаударами по Украине, жертвами которых стали десятки мирных жителей», - подчеркнул бывший помощник госсекретаря США.

По словам Кремера, Трамп сейчас раздражен, а тон его заявлений в адрес Путина становится грубее. Также эксперт отметил, что президент США понимает, что российский диктатор не хочет заканчивать войну.

«Я думаю, есть довольно высокая вероятность того, что подход президента Трампа к этому конфликту меняется. Только что поступили сообщения о том, что он не против дать ход законопроекту о вторичных санкциях против стран, которые торгуют с Россией. Этот законопроект активно продвигает его политический союзник - сенатор Линдси Грэм. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также объявил, что нижняя палата Конгресса будет готова рассмотреть соответствующий законопроект», - заверил директор Института Джорджа Буша.

Кремер выразил мнение, что президент Трамп начинает освобождаться от иллюзий, которые были заметны ранее, особенно тогда, когда он говорил, что сможет закончить войну в Украине за один день.

«Надеюсь, ему становится очевидно, что остановить войну можно только причинив боль Путину: через поставки оружия Украине, конфискацию 300 миллиардов долларов российских госактивов в западных банках - то есть дав понять, что у него нет другого выхода, кроме как заключить мирное соглашение с Украиной», - добавил он.

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