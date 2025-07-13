«Люди подвозят с улыбкой, угощают кофе, финиками, бутербродами» 1 13.07.2025, 11:12

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Белорус съездил в страну со сказочной атмосферой — будто из рассказов об Аладдине.

Солигорчанин Александр Гойшик продолжает рассказывать о своем путешествии вокруг света, и сегодня речь пойдет о странах Персидского залива. Посетив ОАЭ, он направился в султанат Оман. Истории о таинственной стране с абсолютной монархией, неожиданном гостеприимстве и атмосфере из рассказов об Аладдине — в новой части его путевого дневника для «Зеркала».

«Оманский риал — одна из самых «твердых» валют в мире»

Сразу после пересечения границы с Объединенными Арабскими Эмиратами в глаза бросается гостеприимство Омана. Еще перед поездкой читал, что это, наверное, наиболее самобытная и интересная страна Персидского залива.

Но читать — это одно, а ощутить на себе — совсем другое. Здесь не только богатая история, но и разнообразная природа, совершенно не похожая на песчаную однородность соседних стран. Горы, пространство, спокойствие. И люди… особенные. Доброжелательные, открытые, гостеприимные.

На выезде из Эмиратов меня подхватил водитель фуры. Мы быстро пересекли границу, и на въезде в Оман мне безо всяких проблем оформили бесплатный безвизовый въезд на 14 дней. Сразу после КПП мой спутник свернул с основной дороги. Мы пожелали друг другу счастливого пути — и так начались мои приключения в этой стране.

Автостоп здесь на высоте — останавливается почти каждая машина. Правда, часто это такси, поэтому стоит сразу объяснять, что ты путешествуешь без денег. Но даже таксист часто машет рукой: «Ничего, садись!»

Люди подвозят с улыбкой, угощают кофе, финиками, бутербродами. После Эмиратов, где все казалось глянцевым и пластиковым, здесь сразу чувствуется настоящая жизнь — искренняя, с душой.

Машина за машиной — и вот я уже проехал около двухсот километров в направлении Маската — столицы Омана. Последние ребята, подвозившие меня, в самом Маскате без колебаний сделали крюк, чтобы высадить прямо возле огромного торгового центра, недалеко от квартиры моего хоста (город оказался очень растянутым).

Также они подписались на мой Instagram, поинтересовались, что планирую на выходные, и предложили вместе куда-то выбраться. Попрощались как со старыми друзьями. Оманское гостеприимство впечатляет с первых часов!

В гипермаркете я обменял деньги. Кстати, оманский риал — одна из самых твердых валют в мире. Один риал — это примерно 2,6 доллара (7,6 рубля, здесь и далее перевод по курсу Нацбанка на 12 июля. — Прим.).

Риал делится на 1000 байсов (аналог копеек), и в обращении можно увидеть не только мелкие монеты, но и купюры в 100 байсов — это примерно 26 центов (76 копеек). Еще есть купюра в половину риала. Такие мелкие банкноты — редкость в мире, поэтому сразу обращают на себя внимание.

Так выглядят деньги Омана, начало ноября 2024 года

В Carrefour, моем любимом французском супермаркете, я купил немного европейской еды, чтобы побаловать себя привычными вкусами. Иногда путешествие — это не только об открытии нового, но и о маленьком возвращении к знакомому.

Меня уже ждала хост из Филиппин — девушка-экспатка, которая несколько лет живет и работает в Омане преподавательницей английского языка. Это, кстати, довольно типичная история. На Филиппинах английский — один из государственных языков. Поэтому многие экспаты оттуда работают за рубежом, особенно в странах Персидского залива, в сферах образования, медицины, обслуживания.

Я уже не впервые встречаюсь с филиппинскими учителями, например, в Шанхае меня тоже принимал хост из Филиппин, который работал в школе. Если индийцы и пакистанцы часто занимаются физическим трудом, то филиппинцы, как правило, — учителя, офисные работники, медперсонал. Их много в Азии, очень часто это гостеприимные хосты и интересные собеседники.

Кстати, еще в Эмиратах я заранее подключил электронную сим-карту для Омана — поэтому сразу после пересечения границы был на связи: не нужно было искать офис оператора, менять деньги или разбираться с тарифами. К тому же цены на eSIM часто даже ниже, чем на обычные стартовые пакеты. Особенно это выручает в первый день: раньше еще нужно было найти, где купить сим-карту, и как-то понять, что и как.

В тех же Китае или Афганистане это был целый квест! А теперь все делается в пару кликов в мобильном приложении. До чего дошел прогресс!

«Настолько естественное гостеприимство, что оно уже как будто ожидаемо, но все равно искренне радует»

Моя хост жила на окраине Маската. На следующий день я решил выбраться посмотреть старый город. Маскат — довольно интересный, но очень растянутый город. Как оказалось, исторический центр довольно далеко от современных районов, и доехать туда — уже приключение.

Общественный транспорт работает слабо, город построен для машин, а не для пешеходов или путешественников с рюкзаком. Это вам не Дубай с его отличной транспортной системой!

Как и большинство здешних жителей, моя хост передвигается по городу исключительно на машине. Поэтому она только развела руками: мол, даже не знаю, как доехать до старого города без авто. Я попытался подождать автобус, даже скачал специальную программу — ничего. После долгого ожидания на жаре плюнул и решил перейти к плану Б: сити-стопу, то есть автостопу внутри города, когда пытаешься остановить машины на основных городских магистралях.

Впервые я пользовался таким методом в Иране. Как выяснилось, здесь он работает не хуже. К моему удивлению, первая же машина остановилась. Молодой парень махнул рукой: «Садись быстрее! Куда тебе надо?» Я сказал, что хочу к Старому городу. Он немного задумался и говорит: «Я сейчас немного занят по работе. Но поехали со мной в офис, я там сменю машину, сделаю пару дел — и покажу тебе город».

Мы заехали к нему на работу. Пока он что-то оформлял, угостил меня чаем и бутербродом. В Омане настолько естественное гостеприимство, что оно уже как будто ожидаемо, но все равно искренне радует. Потом мы пересели в другую машину и поехали смотреть Старый город и окрестности.

В какой-то момент он спросил, не хочу ли я покурить, и намекнул на что-то посильнее. Когда я вежливо отказался, он сам «немного расслабился» (если вы понимаете, о чем я) — и мы поехали. Но потом разговор свернул в неожиданную сторону. Он спросил, откуда я, и, узнав что из Беларуси, сразу же начал делиться своими взглядами на мировую политику.

— Россия — сильная, дает отпор, не поддается Западу! — говорил он с убежденностью, которую, видимо, сформировала российская пропаганда, к сожалению, доходящая и до них.

Я спокойно ответил, что с этим не согласен, что это империализм, Россия — агрессор, Путин — убийца, война — это трагедия, а не сила. Он явно удивился, на минуту задумался, но — и здесь стоит отдать ему должное — не начал спорить, не переходил на повышенные тона. Мы просто сменили тему и поехали дальше.

Усталость от путешествия

Потом мы заехали в исторический центр Маската, именно там находятся правительственный квартал и дворец султана. Оман — это султанат, и изображения нынешнего монарха, а также его сына можно увидеть везде: на зданиях, в магазинах, на баннерах и даже в кафе. Такое визуальное присутствие лидеров — привычное явление для монархий Персидского залива.

Он также показал мне панорамную площадку, с которой открывался великолепный вид на Маскат. Древний рыбацкий порт, деревянные лодки, рыбаки с сетями — в этом было что-то настоящее. Такой живой атмосферы, этой настоящей аутентичности мне сильно не хватало в Эмиратах.

Потом новый знакомый высадил меня в Старом городе. Он пленяет своей атмосферой: над ним возвышается старинная крепость, одна из тех, что когда-то защищали город от пиратов и заморских захватчиков. Узкие улочки базара полнятся запахами специй, ладана и кофе. Здесь же и магазины с серебром, тканями, традиционными оманскими кривыми кинжалами — ханджарами.

Еще есть небольшой, но приятный пешеходный трек через горячие скалистые холмы. Все хорошо оборудовано, с указателями, лестницами и даже точками с питьевой водой. В общем, в странах Персидского залива впечатляет уровень инфраструктуры: все на высоком уровне, туристам комфортно и просто. И в Омане это ощущается не меньше, чем в соседних Эмиратах, но тут еще и душа есть.

Здесь также бросается в глаза большое количество мигрантов — хотя и не такое огромное, как в ОАЭ. Они составляют «всего» около 45% населения. В основном это представители трех стран: Индия, Пакистан и Бангладеш. Кроме того, часто встречаются выходцы из других арабских стран, победнее, например, из Египта. Также популярными среди мигрантов остаются филиппинцы.

Заранее решил купить билет на автобус в Саудовскую Аравию — следующую страну на моем пути. Дорога до Рияда, столицы королевства, длинная: более тысячи километров, из которых около половины — через пустыню, где нет ни деревень, ни заправок, ни даже связи. Перспектива ехать туда автостопом мне совсем не улыбалась.

Честно говоря, я уже начал немного ощущать усталость от путешествия: и физическую, и психологическую. Не так уж и хотелось везде бежать, со всеми разговаривать, что-то открывать. Иногда просто хотелось побыть одному, тихо полежать, чтобы никто не беспокоил.

Поскольку до автобуса оставалось еще полторы недели, решил не тратить время и совершить небольшую поездку по стране. Договорился со своей хозяйкой, что оставлю у нее большой рюкзак. Я часто так делал в путешествии, это очень удобно, когда хочешь проехаться без лишних килограммов за плечами. С маленьким рюкзаком отправился открывать другие части страны. Оман оказался очень красивым и разнообразным!

Самая красивая и гостеприимная страна Персидского залива

В первый день своего небольшого путешествия по Оману я решил посетить одно из самых известных природных чудес страны — воронку Бимма. Это подземное озеро — на самом деле гигантский естественный провал в известняковой породе. Как гласит легенда, оно возникло после падения звезды.

Вода здесь невероятного голубовато-зеленого цвета, и все выглядит фантастично, очень похоже на знаменитые сеноты на мексиканском полуострове Юкатан. Здесь не смог удержаться, чтобы не устроить свою традиционную, не санкционированную Мингорисполкомом акцию «Окунусь за Беларусь!».

Воронка Бимма, Оман, начало ноября 2024 года

Потом я поехал в Вади Шаб — место, которое станет одним из моих любимых в Омане. Это узкая горная долина с пресным ручьем, текущим среди скал.

Сначала нужно переплыть реку на маленькой лодке, а дальше — несколько километров пешком по узким тропам, камням и через водопады. Дорога не из легких, особенно в жару, но пейзажи завораживают. В конце пути — естественные бассейны с кристально чистой водой. Настоящее наслаждение! Поэтому пришлось повторить свою несанкционированную акцию.

Так близко к столице, а здесь уже совсем другой Оман — вокруг пустыня и горы, а в долине — зелень, вода, тень. Настоящий оазис, где природа дышит в своем ритме.

Автостоп в Омане работает отлично: машины останавливаются буквально сразу. Водитель, который меня подвозил, оказался очень гостеприимным — спросил, куда я еду, и, услышав мой ответ, пригласил к себе домой. Он как раз возвращался из двухмесячного путешествия по Малайзии, впервые за долгое время ехал домой, в свой небольшой гестхаус, и сразу же сказал мне: «Завтра приезжай — буду ждать». И хотя я не планировал заезжать в тот городок, но от такого теплого приглашения не смог отказаться.

Пока же продолжал свой путь и посетил еще несколько интересных мест. Уже в сумерках остановился водитель, который ехал в Сур — старый рыбацкий городок с живописной крепостью, портом и старинными мануфактурами, где до сих пор строят деревянные челны. На них оманцы веками выходили в море. Кстати, когда-то Оман владел Занзибаром — страна была мощной морской империей, и в таких местах, как Сур, это все еще ощущается.

Когда мы приехали, водитель спросил, где я собираюсь остановиться. Я ответил, что, может, повешу гамак где-то на окраине города. Но он только улыбнулся, сказал: «Зачем гамак?» — и отвез меня в отель. Потом еще накормил в ресторане, пожелал хорошего путешествия и уехал. Забегая вперед, скажу, что Оман — наверное, самая гостеприимная страна Персидского залива.

Я немного погулял по городку, осмотрел главные достопримечательности, включая красивую крепость на берегу залива. Отдохнул, набрался сил. И, кстати, открыл один полезный лайфхак: вода в Омане довольно дорогая, а питьевых фонтанчиков немного. Но у каждой мечети можно найти холодную очищенную воду — отличный способ сэкономить и не высохнуть в зной.

Каньон Вади Шаб, Оман, начало ноября 2024 года

На следующий день я направился в небольшой городок на берегу Аравийского моря, куда меня пригласил водитель вчера. Дома его не было — пятница, святой день у мусульман, и он проводил время с семьей. Но оставил мне ключи и записку: «Чувствуй себя как дома!» Действительно впечатляют доверие и гостеприимство этого народа! Гестхаус был на первой линии вдоль моря. Чистый пляж и голубая вода — конечно, я не мог не поплавать.

Вечером хозяин вернулся, привез ужин, мы долго и интересно общались. Он очень доброжелательный человек: разведен, на пенсии, имеет восемь детей от двух жен, сейчас живет для души, много путешествует. Говорит, государственной пенсии хватает и на содержание большой семьи, и на путешествия! В его доме я почувствовал себя очень комфортно, будто пришел в гости к родному дяде.

Следующим пунктом стал древний город Низва, одно из самых известных туристических направлений Омана. Снова ехал автостопом — около 300 километров за пять-шесть часов. Дорога прошла легко, нигде не ждал больше пары минут. Интересно, что большая часть людей, которые меня подвозили, как-то связана с армией: или служат, или работают в военных учреждениях. Кажется, это один из самых стабильных и распространенных способов зарабатывать на хорошую жизнь в Омане.

Я остановился в уютном, хотя и не особо дешевом хостеле — 15 долларов (44 рубля) за ночь. Там познакомился с испанским пожарным, который имеет три месяца отдыха в год и старается открывать для себя новые места.

Мы интересно пообщались, я хорошо попрактиковал испанский. Вместе прогулялись узкими улочками древнего и восстановленного города. Низва действительно красивая, но, признаюсь, когда много путешествуешь, такие места начинают немного сливаться. Но один разок прогуляться было очень приятно!

По пути обратно в столицу я заехал в Биркат Аль-Мауз — деревню, где находится один из самых сохранившихся и уникальных оазисов Омана. Старое поселение с глиняными домами и огромные пальмовые плантации придают оазису особый исторический и культурный колорит. На фоне выжженной солнцем земли здесь чувствуется поистине сказочная атмосфера, будто из рассказов об Аладдине.

В ожидании новых приключений

Вечером того же дня я вернулся в столицу, где меня снова приняла на одну ночь филиппинская учительница, у которой я оставил свои вещи. До автобуса в Рияд оставалась еще пара дней, поэтому я переселился в хостел. За пять долларов (14,6 рубля) мне удалось найти довольно цивильное место, где я отдохнул, еще погулял по Маскату и подготовился к следующему этапу путешествия.

Также решил скоротать время с пользой: поискать компьютерный клуб, чтобы написать сразу несколько выпусков этого блога. Надеюсь, на основе этих дневников когда-нибудь появится книга о большом беларусском кругосветном путешествии. Найти компьютерный клуб оказалось ожидаемо непросто. Мне посчастливилось попасть в почти единственное место в городе. Владельцам-индийцам объяснил, что мне нужно не играть, а работать.

Недалеко от хостела случайно увидел IKEA. Вот уж глобализация! Специально зашел туда, чтобы побаловать себя знаменитыми фрикадельками с пюрешкой — настоящий маленький гастрономический подарок.

Мой автобус в Рияд отправлялся очень рано, около пяти утра. Выяснилось, что в Маскате существует единственный ночной рейс общественного транспорта — из аэропорта до автобусного терминала. Он действительно ходил, и благодаря этому я сэкономил около пяти долларов на такси, очень удобно! Дальше меня ждали почти сутки в пути, автобус оказался не совсем обычным: это был паломнический рейс в Мекку! Обо всех этих приключениях — уже в следующей части.

Этот этап путешествия стал для меня очередным подтверждением гостеприимства и открытости людей в Омане, а также возможностью погрузиться в неповторимую атмосферу арабского мира. Через автостоп, новые знакомства и неожиданности я еще больше ощутил дух этой страны — среди старинных оазисов, моря и современных городов. А впереди — новые приключения в Саудовской Аравии, которые будут не менее интересными.

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