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Киллеры, убившие полковника СБУ в Киеве, ликвидированы

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  • 13.07.2025, 11:32
  • 3,810
Киллеры, убившие полковника СБУ в Киеве, ликвидированы

Малюк раскрыл первые детали.

Украинские правоохранители обнаружили и ликвидировали киллеров, которые убили полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве 10 июля.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По словам Малюка, россияне преждевременно направили в Украину агентурно-боевую группу ФСБ. Три дня назад она убила сотрудника СБУ, полковника Ивана Воронича.

В результате проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово удалось обнаружить.

«Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть», - подчеркнул Малюк.

Он поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Детали от СБУ

Как выяснилось, убийство полковника СБУ Ивана Воронича совершили мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за полковником, выяснить его график дня и маршруты передвижения.

После этого россиянин передал агентам координаты схрона, где находился пистолет.

После убийства Воронича киллеры пытались «залечь на дно». Но сотрудники СБУ обнаружили их местонахождение в Киевской области. Сегодня, 13 июля, утром в результате операции СБУ киллеры были ликвидированы.

Убийство Воронича

Полковник СБУ Иван Воронич был застрелен утром 10 июля в Голосеевском районе Киева, когда покидал подъезд своего дома - неизвестный выстрелил в него несколько раз из пистолета и скрылся с места происшествия.

Воронич служил в Центре специальных операций («Альфа»), который занимался активными диверсиями против российских сил с 2014 года, в том числе - ликвидацией важных фигур российской оккупационной администрации.

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