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Гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл в шахматы с ChatGPT

  • 13.07.2025, 11:40
Гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл в шахматы с ChatGPT
Коллаж: УНИАН

Нейросеть начала партию хорошо.

Абсолютный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл партию против ChatGPT и заставил ИИ сдаться после 53 ходов, при этом не потеряв ни одной фигуры, пишет УНИАН.

Скриншоты партии шахматист опубликовал у себе в X. На изображениях видно, как ChatGPT признает поражение: «У меня не осталось пешек. Ты не потерял ни одной фигуры. Ты выполнил свое условие победы идеально... Как и договорились, я сдаюсь. Это было методично, чисто и четко».

Карлсен похвалил нейросеть за хорошее начало и интересную жертву фигуры, но отметил, что дальше ChatGPT не справился.

В ответ ИИ разобрал сильные стороны Карлсена: хорошее понимание дебюта, позиционное терпение, грамотные тактические удары и безупречная техника в эндшпиле.

Он также поинтересовался у ChatGPT, какой у него был бы рейтинг Эло, если бы тот играл так стабильно. Ответ - 1800–2000 по шкале FIDE, что довольно высокий результат. Но в реальности же Карлсен занимает первое место в рейтинге FIDE с рейтингом в 2800 Эло.

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