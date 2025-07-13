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Украина начала массово практиковать роботизированные штурмы российских позиций

  • 13.07.2025, 11:47
Украина начала массово практиковать роботизированные штурмы российских позиций

Боец ВСУ удивил рассказом.

Штурмовка российских позиций беспилотными системами украинские подразделения начали практиковать около двух лет назад, тогда как сейчас такие попытки приближаются к массовому применению.

Об этом в совместном проекте Radio NV и Сухопутных войск рассказал командир роты наземных роботизированных систем 93-й ОМБр Александр с позывным Электрик.

Тему штурмов без участия людей он затронул, комментируя вопрос о подобном примере атаки, которую недавно осуществила Третья штурмовая бригада, захватив вражескую позицию и даже взяв нескольких россиян в плен.

«Я вас сейчас немного, пожалуй, удивлю, но подобные операции уже проводились, и не один раз. Правда, с не столь ярким эффектом, чтобы прямо со взятием в плен, это реально первый факт. Но штурмы позиций беспилотными системами мы уже практиковали плюс-минус два года назад. Просто это не было мейнстримом, об этом мало кто говорил, показывал, рассказывал, но это уже было», — рассказал Электрик.

По его словам, сейчас подобные операции начали «более активно продвигаться, популяризироваться — так же, как в свое время и FPV-дроны появились, еще в 2015 году». Военный напомнил, что DJI дроны летали начиная с 2014 года, но о них все заговорили лишь в 2022 году.

«Так же и с наземными дронами. Они были и в АТО. Производитель, к сожалению, в Украине в то время был только один. А сейчас это уже приобрело такую популяризацию из-за того, что мы вынуждены к этому идти: хотим, не хотим, а людей мало. Поэтому и постепенно оно себя показывает», — добавил командир роты наземных роботизированных систем 93-й ОМБр.

По его словам, также такое использование беспилотных систем сейчас только масштабировалось. «Если раньше это были единичные случаи, то сейчас мы уже переходим на, можно сказать, массовое применение, как в свое время, Мавиков или FPV-дронов», — резюмировал Электрик.

9 июля Третья штурмовая бригада сообщила, что провела беспрецедентную операцию — без пехоты, потерь и со 100% эффективностью, атаковав с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов (НРК) вражеские позиции на Харьковщине. Таким образом удалось взять российских оккупантов в плен. Вражеские фортификации атаковали FPV и наземными роботами-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции.

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