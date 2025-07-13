«А туда парни приходят? Ни одного не видно»
- 13.07.2025, 11:52
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В Минске показали массовые танцы на «самой лучшей» улице.
В TikTok завирусился ролик со множеством танцующих под музыку Кэти Перри во дворе на Независимости, 95. У зрителей возникло множество вопросов, пишет «Телеграф».
Большинство просто начало спрашивать, как попасть на такое веселое мероприятие.
«А как туда попасть, когда, хоть кто-нибудь напишите, мне туда надо», — попросилась одна из зрительниц.
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Других заинтересовало, что на видео почти одни девушки:
«А туда парни приходят? Ни одного не видно».
Что касается времени и дней, то авторы видео рассказали, что точного графика нет, но примерно раз в неделю либо в пятницу, либо в воскресенье такие массовые танцы случаются.
Другие зрители сообщили, что все происходит ближе к 22:00.
«Давайте раньше по времени — мы все там будем!» — сразу же попросились подписчики.