«А туда парни приходят? Ни одного не видно» 13.07.2025, 11:52

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В Минске показали массовые танцы на «самой лучшей» улице.

В TikTok завирусился ролик со множеством танцующих под музыку Кэти Перри во дворе на Независимости, 95. У зрителей возникло множество вопросов, пишет «Телеграф».

Большинство просто начало спрашивать, как попасть на такое веселое мероприятие.

«А как туда попасть, когда, хоть кто-нибудь напишите, мне туда надо», — попросилась одна из зрительниц.

Других заинтересовало, что на видео почти одни девушки:

«А туда парни приходят? Ни одного не видно».

Что касается времени и дней, то авторы видео рассказали, что точного графика нет, но примерно раз в неделю либо в пятницу, либо в воскресенье такие массовые танцы случаются.

Другие зрители сообщили, что все происходит ближе к 22:00.

«Давайте раньше по времени — мы все там будем!» — сразу же попросились подписчики.

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