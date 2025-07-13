закрыть
13 июля 2025, воскресенье, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«А туда парни приходят? Ни одного не видно»

  • 13.07.2025, 11:52
  • 1,120
«А туда парни приходят? Ни одного не видно»

В Минске показали массовые танцы на «самой лучшей» улице.

В TikTok завирусился ролик со множеством танцующих под музыку Кэти Перри во дворе на Независимости, 95. У зрителей возникло множество вопросов, пишет «Телеграф».

Большинство просто начало спрашивать, как попасть на такое веселое мероприятие.

«А как туда попасть, когда, хоть кто-нибудь напишите, мне туда надо», — попросилась одна из зрительниц.

@lampaproject Ждем на JUST DANCE тебя и твою компанию! 🥵 #кудасходитьминск #вечеринкаминск #минсксейчас #justdance ♬ оригинальный звук - lampaproject

Других заинтересовало, что на видео почти одни девушки:

«А туда парни приходят? Ни одного не видно».

Что касается времени и дней, то авторы видео рассказали, что точного графика нет, но примерно раз в неделю либо в пятницу, либо в воскресенье такие массовые танцы случаются.

Другие зрители сообщили, что все происходит ближе к 22:00.

«Давайте раньше по времени — мы все там будем!» — сразу же попросились подписчики.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников