Этим нужно воспользоваться! Александр Немец

13.07.2025, 12:03

Экономика РФ перешла от вялого кризиса к острому.

За последние несколько месяцев выражение «скверное финансово-экономическое положение РФ» стало мемом. Оно и в самом деле скверное как никогда с начала Войны и, наверное, как никогда с момента Большой Рецессии 2008-2009 годов. Будет много цифр, извините.

Для начала следует сказать о нынешнем положении в финансах РФ. Оно очень плохое. Не буду скрывать, основную часть информации, выводов и прогнозов я получил из ютюб-роликов Игоря Липсица, Вячеслава Ширяева и Вячеслова Жуковского. Вкратце это сводится к следующему:

Первоначально, в ноябре 2024 года, дефицит федерального бюджета («федбюджет») на 2025 год был заложен в 1173 млрд. руб. (около 0,5% ВВП) в законе о федбюджете. Примерно таким был дефицит федбюджета в 2024 году. Затем, в мае 2025 года плановый дефицит федбюджета на 2025 год был установлен в 3792 млрд. руб.

В реальности, за первое полугодие 2025 года «дыра» (дефицит) в федбюджете составила почти 3694 миллиарда руб. или 1,7% ВВП, против 3394 млрд. руб. в январе-мае 2025 года. Это означает дефицит в 300 млрд. руб. только за июнь.

Получается, что за первое полугодие 2025 года был почти достигнут плановый, сильно увеличенный дефицит федбюдюета за весь 2025 год.

Минфин РФ выделяет две причины такого дефицита: большие расходы (на Войну) в начале года, и снижение поступлений от нефтегазовых доходов.

Доходы федбюджета делятся на нефтегазовые и на не нефтегазовые. Не нефтегазовые доходы в 2025 году, оказывается, вообще не растут. А они бы могли расти хотя бы темпом инфляции, скажем, на 10% в год. Сюда входят НДС, налоги с зарплаты, и так далее. Но их рост в первой половине 2025 года составил лишь 1,6% против первой половины 2024 года. А с учетом реальной инфляции они существенно сокращаются.

И это несмотря на быстро растущие поборы с населения и с бизнеса! Это ли не доказательство кризиса, сокращения ВВП и «доходной базы» федбюджета?

Но основная причина резкого роста дефицита федбюджета другая. Нефтегазовые доходы «просели» в июне на 34% против июня 2024 года и составили всего-навсего 500 млрд. руб. А ненефтегазовых доходов собрали 2400 миллиардов рублей.

Всего доходы федбюджета в июне составили 2900 млрд. руб. Расходы составили на 300 млрд. руб. больше, то есть 3200 млрд. руб.

Получается, что нефтегазовые доходы вообще перестали кормить бюджет. Вклад «нефтегаза» в федбюджет РФ стал каким-то смешным, и в два раза меньше, чем намечено планами правительства РФ.

Отмечу, что в первой половине 2024 года дефицит федбюджета был «только» 600 млрд. руб.

Следовательно, за год имел место колоссальный рост в шесть раз. И очень простой вывод: РФ идет к годовому дефициту федбюджета в 6-7 триллионов рублей, что означает от 3% до 4% ВВП. Некоторые экономисты называют сейчас цифру в 7-8 триллионов рублей. А это уже угроза финансовой стабильности, по всем международным меркам. Следующим шагом будет потеря экономической и социальной стабильности.

Особого внимания заслуживает снижение нефтегазовых доходов, вызванное, в первую очередь, падением мировых цен на нефть. И это несмотря на войну на Ближнем Востоке! Видимо, такая ситуация сохранится во второй половине 2025 года, и это, скорее всего, приведет к такому же дефициту федбюжета, как и в первой половине 2025 года.

А что ждет федбюджет в 2026 году? Руководство РФ к этому моменту практически полностью растратит ликвидную часть Фонда Национального Благосостояния (ФНБ). И придется занимать деньги (только на внутреннем рынке; внешний закрыт) под 16% или даже под 17% годовых, выкачивая деньги из федбюджета на обслуживание этого быстро растущего долга.

А дальше мы входим уже в ситуацию абсолютно непредсказуемую, безумную, потому что у Путина одна мотивация – сохранение его «легитимности», продолжение войны.

И на какие жертвы для населения Путин еще пойдет, как еще он обдерет население, какими штрафами, налогами его обложит?

Теперь скажу о состоянии главных отраслей экономики РФ.

Угольная отрасль чудовищно убыточна, в результате прекращения экспорта угля в Китай. Сами китайцы и остановили экспорт. Кузбасс, по оценке серьезных экспертов, ждут голодные бунты. «Микробунты» уже начались.

Впервые серьезным фактором стали убытки ведущих нефтяных фирм. С начала Войны себестоимость российской нефти сильно выросла – на фоне общего трехкратного роста цен (так утверждают серьезные экономисты Украины и РФ).

Одновременно, в мае-июне 2025 года, сильно упали мировые цены нефти; в результате экспортная цена российской нефти URALS упала ниже 60 долларов за баррель. В конечном итоге Роснефть в 2025 году, вполне возможно, станет убыточной. (!) Параллельно, прибыль ЛУКОЙЛа и Сургутнефтегаза в 2025 году сократится в 2,5-3 раза. Зарплаты российских нефтяников уже сокращаются.

Газпром в 2024 году получил рекордный убыток в 1 триллион рублей, а в 2025 году готовится «обновить» этот рекорд. К середине 2024 года в хранилищах Газпрома скопилось больше 60 миллиардов кубометров непроданного природного газа!

Вот откуда резкое падение нефтегазовых доходов федбюджета!

А что в других областях?

Недавно я писал, что в первой половине 2025 года в РФ было продано чуть больше полмиллиона легковушек, намного меньше против того же периода 2024 года. За весь 2025 года продажи новых легковушек едва ли превысят миллион штук.

На складах, к середине года, скопилось около миллиона непроданных легковушек, включая до 700 тысяч китайских. У 85% населения нет или почти нет денег!

К середине 2025 года удалось продать лишь 30% построенного в 2024 году жилья. У 85% населения нет или почти нет денег!

Зато у населения огромные долги. Суммарные долги по микрозаймам достигли 700 млрд. руб.! К этим долгам регулярно прибегают до 40% населения. Это не считая нескольких триллионов рублей «обычных» банковских долгов населения.

Не буду распространяться о параличе КАМАЗа, в связи с захватом Китаем почти 90% российского рынка большегрузных грузовиков, об остром кризисе черной и цветной металлургии, промышленности стройматериалов…

Ясно одно: в 2025 году экономика РФ перешла от вялого кризиса к острому кризису. И рост «оборонки» не помогает, а лишь разрушает мирные отрасли.

Александр Немец kasparov.ru

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