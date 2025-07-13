Залужный: Нас ждет впереди совершенно новая война 13.07.2025, 12:19

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Валерий Залужный

Фото: Reuters

Мозги важнее грубой силы.

Единственная стратегия победы для Украины в войне, которую развязала страна-агрессор Россия, заключается не только в работе на линии фронта, но и в создании системы «жизнестойкости» страны и асимметричных возможностей на основе технологий.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, чрезвычайный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в предисловии к книге журналиста Романа Романюка «Чем будут воевать в Третьей мировой». Отрывок из этого предисловия, которое экс-глава написал осенью 2024 года, 13 июля опубликовало издание «Украинская правда».

Как отмечает Залужный, военно-технологическая революция уже началась, и это создает условия для такого типа военного конфликта, как война на истощение.

«Стратегия войны будет направлена не столько на захват территорий, сколько на истощение ресурсов и возможностей противника, создание хаоса и как следствие уничтожение способности нации к сопротивлению», — пишет Залужный.

Анализируя стратегию победы Украины, экс-главнокомандующий ВСУ подчеркивает, что формирование жизнестойкости государства и асимметричных возможностей на основе технологических решений возможно только при безусловном контроле ситуации на фронте и противодействии информационным угрозам.

«Не просто стойкость, а решительный и своевременный ответ — это залог нашей Победы. Нас ждет впереди совершенно новая война. Война по новым правилам», — подчеркивает Валерий Залужный.

Но, отмечает бывший главком ВСУ, украинцы показали, на что способны. Даже в новой войне, отметил Залужный. Он также выразил уверенность, что на фронте российско-украинской войны формируется принципиально новая доктрина ведения современной войны.

Резюмируя, Валерий Залужный подчеркнул, что полностью поддерживает мнение эксперта по вопросам национальной безопасности, внешней политики и терроризма Шона Макфейта, который указывает, что «половина Победы — это понимание того, как она выглядит… Мозги важнее грубой силы».

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