Как белорусам не «попасть на деньги», платя картой в Барселоне или Риме? 13.07.2025, 12:23

В банке смоделировали типичную ситуацию.

Туристы приносят доход не только бутикам, гидам и отелям, но также и местным банкам — с помощью услуги «динамическая конверсия». Что это означает и как можно по незнанию оплатить ненужные комиссии, рассказал «Альфа-Банк».

Как выглядит типичная ситуация

Представим: вы в Барселоне, в местном ресторане, насладились паэльей и напитками. Кассир предлагает вам на кассовом аппарате выбрать вариант расчета по карте: в евро или долларах.

У вас с собой карта белорусского банка международной платежной системы Visa или Mastercard в BYN или USD. Вы выбираете оплатить чек в долларах. Вот здесь и возникает услуга «динамическая конверсия».

Что происходит: валюта вашей карты, если это BYN, переводится в доллары, а затем переводится в евро — национальную валюту страны. Если карта в USD — сумма также конвертируется в евро.

Валютообменная операция происходит по курсу — внимание — банка-эквайера. То есть, того банка, чья касса установлена в этом ресторане. Как правило, курс такой конверсии выше, чем общепринятый курс в этой стране. А еще банк-эквайер в 99% случаев накинет вам сверху комиссию 3% за саму услугу конвертации.

Итого: кроме суммы по чеку вы заплатили за перевод денег из одной валюты в другую по повышенному курсу плюс комиссию. В результате сумма может отличаться довольно существенно. На мелких чеках — 5, 10, 15 евро — вы это не особенно заметите. А вот крупные покупки могут ударить по карману.

Где часто встречается услуга динамической конверсии и комиссии? В крупных туристических центрах, таких, как Рим, Барселона, Париж, Дубай, на Бали и других популярных направлениях в Азии.

Что делать?

Самое выгодное — рассчитываться в путешествиях в национальной валюте: евро в еврозоне, турецкие лиры в Турции или дихрамы в ОАЭ. Просто так будет меньше конвертаций. Поэтому при наличии выбора лучше выбирайте местную валюту.

При этом держите в голове, что в туристических местах курс валютно-обменных операций никогда не будет выгодным для вас. Он будет выгодным для банков-эквайеров, которые обслуживают рестораны, бутики, отели.

Если вы все же оплатили сумму с конверсиями, но хотите полной прозрачности операции, обратите внимание на чек. В нем должны быть указаны:

сумма покупки в той валюте, которую вы выбрали;

курс конвертации;

сумма комиссии, взимаемой банком-эквайером за оказываемую услугу (при наличии).

Подписывая такой чек, вы соглашаетесь с условиями предлагаемой вам услуги динамической конверсии.

Как предугадать эту ситуацию?

Не соглашайтесь бездумно на выставление суммы покупки в валюте, отличной от местной. В том числе, в белорусских рублях.

Будьте внимательны при подписании карт-чеков, проверяйте указанные в них условия проведения операции.

Не подписывайте карт-чек, если вы не согласны с условиями, и требуйте проведения операции без применения услуги динамической конверсии валют.

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