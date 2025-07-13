СМИ: Военный двигатель Кремля захлебнулся 1 13.07.2025, 13:19

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Москва начинает нервничать.

Спустя сорок месяцев войны против Украины экономика России подходит к опасной черте. Темпы роста замедляются, цены стремительно растут, а накопленные резервы почти исчерпаны. Даже в Кремле уже не скрывают: прежняя модель развития, основанная на милитаризации и продаже углеводородов, себя исчерпала. Об этом пишет EL PAÍS.

На Петербургском международном экономическом форуме, некогда служившем витриной могущества России, в этом году царило тревожное настроение. Министр экономического развития Максим Решетников прямо признал: «Мы находимся на пороге рецессии».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина добавила, что ресурсы, поддерживавшие экономику в последние годы, практически закончились. Эксперты из Центра макроэкономического анализа предупреждают о стагфляции - редком и опасном состоянии, когда рост останавливается, а инфляция сохраняется на высоком уровне.

Даже после первого за два с половиной года снижения ключевой ставки - с 21% до 20% - ситуация остается критической. По официальным данным, инфляция в годовом выражении превышает 10%, но независимые институты говорят о цифре свыше 15%.

В то время как официальная статистика утверждает, что уровень безработицы в стране - чуть выше 2%, а средняя зарплата впервые превысила 100 тысяч рублей, реальная покупательная способность россиян неуклонно снижается. За тот же период инфляция составила 24%.

Депутат Госдумы Николай Арефьев прямо заявил: «Власти скрывают настоящие данные по инфляции. Если сказать правду, придется поднимать зарплаты и пенсии, а на это у государства нет денег».

Попытка закрыть 2025 год с дефицитом бюджета в 0,5% провалилась. Новая оценка - 1,7%, как и годом ранее. При этом в Фонде национального благосостояния осталось меньше 4 триллионов рублей, это примерно столько, сколько составляет дефицит бюджета на текущий год.

Финансовое положение большинства граждан ухудшается. По данным центра ФОМ, лишь каждый десятый россиянин считает, что его жизнь улучшилась, тогда как каждый пятый говорит об обратном. Задержки выплат заработной платы утроились, число россиян с просроченными кредитами (менее 90 дней) перевалило за 8,8 миллиона человек.

Проблемы в экономике касаются не только карманов россиян. Институт Столыпина сообщает: 70% компаний в первом квартале зафиксировали падение спроса. Вакансий на рынке труда стало меньше, автопродажи обвалились на 25%, а в сфере одежды продажи снизились на 30–35%.

Даже массовые дотации военной промышленности не способны компенсировать общий спад. Военные расходы оставались главным двигателем российской экономики с 2022 года, наравне с экспортом нефти и газа.

Но даже этот искусственный рост угасает. По оценке Росстата и Высшей школы экономики, за последние четыре года гражданский сектор вырос всего на 1,9%. Это очень мало.

Надежды Кремля на импортозамещение также не оправдались. Российская экономика все сильнее зависит от внешних поставок, в особенности из Китая.

Согласно оценкам экономиста Владислава Иноземцева, у России остался примерно один год бюджетного маневра, прежде чем начнутся жесткие урезания расходов. Если же наступит мир, вопрос зарплат станет особенно острым: мобилизованные военные сейчас получают более 2000 евро в месяц, что в четыре раза выше среднего заработка.

Мир рискует стать финансовым ударом. Профессор Максим Миронов считает, что власти могут попытаться решить проблему за счет очередной девальвации рубля с целью пополнить бюджет за счет валютной выручки от экспорта. Но это приведет к дополнительной инфляции, которая уже подрывает доверие населения к власти.

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