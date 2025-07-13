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Минчанка заказала доставку цветов через Instagram, но вместо букета получила сюрприз

  • 13.07.2025, 13:37
Минчанка заказала доставку цветов через Instagram, но вместо букета получила сюрприз

Пришлось идти в милицию.

Минчанка попалась на типичную уловку мошенников, продающих цветы в соцсетях, и лишилась денег, пришлось идти в милицию. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Женщина увидела в Instagram объявление о продаже цветов и написала продавцу. Тот ответил, что оформить заказ можно только, если внести 100% предоплату, минчанка согласилась.

«После этого мошенник отправил ссылку на сайт для оплаты доставки. Потерпевшая ввела реквизиты своей банковской карты и лишилась денег — всего более 200 рублей», — рассказали в милиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Белорусам напомнили также, что чаще всего мошенники заманивают потенциальных жертв слишком низкими ценами.

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