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Закат парадного недоразумения

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 13.07.2025, 13:45
Закат парадного недоразумения

Салюта также не будет.

Во Владивостоке, как и ранее в Санкт-Петербурге, отменен морской парад. Салюта также не будет. Власть надувательства сворачивает торжественную, парадную «лавочку».

Причин, пожалуй, две. Первая – опасение ударов со стороны соседней страны, в которой, начиная с 24 февраля Путина, Лаврова, Шойгу и других, идет побоище. Вторая причина – нехватка средств.

Мог ли кто подумать в России утром ужасного 24 февраля 2022 года о таком финале? Учитывая, что бесконечная череда парадов, праздников, форумов, надувания щек, «аналогов нет» - яркая оболочка путинизма. Внутри же жажда обогащения верхушки, приватизировавшей государство.

По существу, все путинское правление – это недоразумение, не давшее стране за четверть века ничего. Если что-то хорошее и было, то помимо, а иной раз вопреки несменяемой верхушке.

Отдельный вопрос, какую роль сыграли военные парады для пропаганды милитаризма в нашей стране под видом защиты Отечества. Ясно, во всяком случае одно – отсутствие военных парадов для нашей страны должно стать нормой. Пусть отдохнет брусчатка на Красной площади от топота «сапог» и гусениц, а волны рек и морей не режут более парадным строем военные корабли – да плещут они мирно и ласково, согреваемые ночами лишь смехом русалок под Луной.

P.S. «Скрепной» общественности (если есть еще такая), которая будет указывать на военный парад Трампа, ответим так. Во-первых, перестаньте волочиться за Америкой, вы же за свое, суверенно-воровское. Вот и смотрите не за океан, а себе под ноги – на родную раздолбанную страну, здесь есть на что потратить деньги. Во-вторых, пусть с Трампом и его парадами разбираются американские избиратели – это их проблема, не наша. У нас свои власти и своя страна – нам затратные парады, пропагандирующие милитаризм, не нужны. И пусть хоть весь мир от Китая до Америки марширует – это нам не указ.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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