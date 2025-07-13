Самый практичный бюджетник Dacia показали в современном виде 13.07.2025, 13:50

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Автомобиль получил огромный багажник и стильную внешность.

Новый пикап на базе Dacia Duster 3 поколения мог бы стать наиболее подходящим предложением для хозяйственных, но бережливых покупателей. Практичный бюджетный автомобиль показали в сети в современном виде.

Дешевый пикап Dacia стал бы самым практичным автомобилем производителя. На канале TALKWHEELS продемонстрировали стильную внешность автомобиля, который получил огромный багажник и современную стильную внешность.

Такой автомобиль понравился бы многим покупателям. В некоторых странах Renault продает пикап на базе Duster 1 поколения. И производитель уже готовит преемника.

Ожидается, что новый пикап Renault Niagara отправится в продажу в 2026 году. Дизайн новой машины выполнят в стиле концепта Renault Niagara. Это значит, что новый недорогой пикап может выглядеть даже футуристичнее стандартного кроссовера. Но техническую часть практичная машина разделит с Duster 3.

Интересно, что в дальнейшем свой вариант машины получит и Nissan. Сообщается, что у пикапа японского бренда будет уникальный дизайн.

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