«Я могу сделать больно Путину» 13.07.2025, 14:06

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Владимир Огрызко

Фото: Главред

Экс-глава МИД — о смене политики Трампа относительно Украины.

Несмотря на изменение риторики Белого дома в отношении Украины в последнее время, вряд ли стоит ожидать, что отныне США займут проукраинскую позицию. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире Radio NV.

«Это может быть определенным хорошим сигналом, но не думаю, что надо откупоривать шампанское и пить его везде и каждый день. Завтра Трамп, как мы ожидаем, о чем-то заявит. По моему мнению, он просто продемонстрирует, что захочет несколько усилить поддержку, сказать, что я буду помогать Украине, отражать российские атаки. Возможно, найдет каких-то пару-тройку миллиардов, которые еще остались от администрации Байдена, которые он может использовать без согласия Конгресса и так далее. И скажет, что если Украине так нужно оружие, я готов продавать не Украине, а европейцам, а европейцы пусть делают с ним что захотят», - объяснил он.

Но, по мнению Огрызко, вряд ли это будет означать начало кардинальных изменений в отношении Украины.

«Уж слишком много Трамп вложил в то, чтобы подружиться с Россией. Мне кажется, что это будет больше похоже на тактическую игру, демонстрация, что я таки Путину могу сделать плохо, могу сделать больно», - сказал он.

В то же время Огрызко отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал Трампу от Путина через госсекретаря США Марко Рубио предложение, которое говорит о том, что российский диктатор готов уступить Иран, но в свою очередь требует, чтобы Америка уступила Украину.

«Такой себе, знаете, обмен и размен. Что из этого получится, мы не знаем. Но, думаю, дождемся завтрашнего дня, узнаем, что же все-таки хочет сделать Трамп и насколько серьезными будут эти шаги против России», - добавил эксперт.

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