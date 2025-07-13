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В Дзержинске заметили во дворе дома пасущегося верблюда

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  • 13.07.2025, 14:33
  • 1,762
В Дзержинске заметили во дворе дома пасущегося верблюда

Откуда он там взялся?

«Дзержинск настолько суровый, что на лугу здесь пасутся верблюды», — сообщил автор видео в TikTok. В социальной сети TikTok появилось видео необычного для наших широт животного, мирно пасущегося во дворе одного из домов в Дзержинске (районный центр недалеко от Минска), пишет Telegraf.news.

Откуда взялся верблюд в центре Беларуси — вот вопрос, который взволновал зрителей.

— Шейхи из Дубая приехали, — поделился версией один из подписчиков соцсети.

— Тигров тоже выпустили на выпас?, — спросил другой комментатор.

— Там цирк будет, — выдал секрет еще один пользователь TikTok и житель Дзержинска.

@dzr.by Дзержинск настолько суровый, что на лугу здесь пасутся верблюды 🐫😎 #dzrby #верблюд #городмечты ♬ оригинальный звук - Dzr.by - Новости Дзержинска

Впрочем, у зрителей возникли куда более приземленные вопросы: кто будет за животным убирать и что верблюда жалко.

«Хочется плакать, глядя на этих животных, хочется плакать, глядя на пони в Дзержинском парке каждый праздник», — считает комментатор, видимо переживая за судьбу животных, которых эксплуатируют для развлечений людей.

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