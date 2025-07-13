Россия перенесла часть ВПК на территорию другой страны 2 13.07.2025, 14:44

5,680

иллюстративное фото

В ВСУ раскрыли детали.

РФ перенесла часть военно-промышленного комплекса (ВПК) на территорию Северной Кореи и пытается улучшить качество ракет, ведь первые поставки от КНДР были некачественными и не соответствовали тактическим характеристикам, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Россия в рамках поставок большого количества снарядов перенесла часть военно-промышленного комплекса со своей территории на территорию Северной Кореи по ряду мотивов. Прежде всего, первые поставки северокорейских что ракет, что снарядов были достаточно низкого качества. И они не соответствовали тактико-техническим характеристикам, имеющейся номенклатуре вооружения в России. Они не соответствовали таблицам стрельбы, не соответствовали, собственно, системам наведения», - пояснил он в эфире «Мы Украина».

Поэтому, по словам Тимочко, было принято решение перенести часть производства в Северную Корею по нескольким еще дополнительным мотивам. Одним из них - был расчет, что таким образом будет выведена из-под украинских ударов часть российских предприятий, которые выпускают снаряды и ракеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com