Россия перенесла часть ВПК на территорию другой страны

Россия перенесла часть ВПК на территорию другой страны2
- 13.07.2025, 14:44
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В ВСУ раскрыли детали.
РФ перенесла часть военно-промышленного комплекса (ВПК) на территорию Северной Кореи и пытается улучшить качество ракет, ведь первые поставки от КНДР были некачественными и не соответствовали тактическим характеристикам, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
«Россия в рамках поставок большого количества снарядов перенесла часть военно-промышленного комплекса со своей территории на территорию Северной Кореи по ряду мотивов. Прежде всего, первые поставки северокорейских что ракет, что снарядов были достаточно низкого качества. И они не соответствовали тактико-техническим характеристикам, имеющейся номенклатуре вооружения в России. Они не соответствовали таблицам стрельбы, не соответствовали, собственно, системам наведения», - пояснил он в эфире «Мы Украина».
Поэтому, по словам Тимочко, было принято решение перенести часть производства в Северную Корею по нескольким еще дополнительным мотивам. Одним из них - был расчет, что таким образом будет выведена из-под украинских ударов часть российских предприятий, которые выпускают снаряды и ракеты.