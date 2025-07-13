закрыть
13 июля 2025, воскресенье, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия перенесла часть ВПК на территорию другой страны

2
  • 13.07.2025, 14:44
  • 5,680
Россия перенесла часть ВПК на территорию другой страны
иллюстративное фото

В ВСУ раскрыли детали.

РФ перенесла часть военно-промышленного комплекса (ВПК) на территорию Северной Кореи и пытается улучшить качество ракет, ведь первые поставки от КНДР были некачественными и не соответствовали тактическим характеристикам, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Россия в рамках поставок большого количества снарядов перенесла часть военно-промышленного комплекса со своей территории на территорию Северной Кореи по ряду мотивов. Прежде всего, первые поставки северокорейских что ракет, что снарядов были достаточно низкого качества. И они не соответствовали тактико-техническим характеристикам, имеющейся номенклатуре вооружения в России. Они не соответствовали таблицам стрельбы, не соответствовали, собственно, системам наведения», - пояснил он в эфире «Мы Украина».

Поэтому, по словам Тимочко, было принято решение перенести часть производства в Северную Корею по нескольким еще дополнительным мотивам. Одним из них - был расчет, что таким образом будет выведена из-под украинских ударов часть российских предприятий, которые выпускают снаряды и ракеты.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников