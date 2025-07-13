Чтец по губам раскрыла, что сказала Кейт Миддлтон, когда ее встретили бурными овациями на Уимблдоне 13.07.2025, 14:52

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Кейт Миддлтон

Фото: REUTERS/Toby Melville

Принцесса была тронута волной поддержки.

В субботу, 12 июля, принцесса Уэльская посетила женский финал Уимблдона. Принцессу встретили овациями, когда она направлялась в Королевскую ложу.

43-летняя Кейт Миддлтон появилась на турнире вместе с председателем AELTC Дебби Джеванс (председатель совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета). С 2016 года принцесса Кэтрин является покровительницей Всеанглийского клуба большого тенниса и крокета.

Как сообщает Hellomagazine, принцесса была тронута волной поддержки, оказанной ей, когда она подошла к своему месту в королевской ложе Центрального корта, и присоединилась к легендам тенниса Билли Джин Кинг и Мартине Навратиловой. Принцессу встретили бурными аплодисментами и овациями на Уимблдоне, и она выглядела немного взволнованной.

Профессиональный чтец по губам Никола Хиклинг раскрыла, что, садясь на свое место, принцесса сказала: «Все улыбаются и хлопают, а я не знаю, что сказать». По прибытии Кэтрин также сказала: «Они заглянут».

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Centre Court rises to give a warm welcome to our Patron HRH The Princess of Wales 💜💚#Wimbledon pic.twitter.com/BG3Ar7XMWv — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Принцесса Кейт пожала руку легенде тенниса Билли Джин Кинг, которая приветствовала королевскую особу реверансом. Принцесса также помахала публике. Для турнира принцесса Кэтрин выбрала наряд от Self-Portrait, состоящий из жакета с накладными карманами и плиссированной шифоновой юбки. Образ дополнили замшевые лодочки Gianvito Rossi и сумка-тоут Anya Hindmarch.

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