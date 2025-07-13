В Беларуси банкротится подразделение одной из международных компаний 13.07.2025, 14:57

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После 12 лет работы на отечественном рынке.

Белорусское подразделение международной консалтинговой компании Civitta проходит через процедуру банкротства после 12 лет работы на отечественном рынке. Об этом сообщается на сайте kartoteka.by.

Экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Свитта Би Уай», признав невозможность удовлетворить требования кредиторов.

Компания, основанная бывшим партнером McKinsey, начала работу в Беларуси в феврале 2013 года. Штаб-квартира Civitta International находится в Эстонии, откуда осуществлялось управление белорусским офисом.

За годы работы компания зарекомендовала себя как поставщик услуг в сфере управленческого консалтинга и аналитики данных для корпораций и государственных учреждений.

Среди известных проектов Civitta в Беларуси — исследования финтех-экосистемы страны, разработка стратегии для холдинга «Белавтодор» в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. Компания специализировалась на разработке бизнес-стратегий, управлении инновациями и digital-решениях.

В июле 2024 года руководство компании приняло решение о закрытии белорусского офиса и инициировало его ликвидацию.

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