Эстония впервые провела стрельбы из HIMARS

Эстония впервые провела стрельбы из HIMARS1
- 13.07.2025, 15:13
Видеофакт.
Эстонские военные впервые провели боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Об этом сообщает ERR.
Первые боевые стрельбы из РСЗО HIMARS были проведены в пятницу, 11 июля, на эстонском острове Сааремаа. Такое вооружение прибыло в страну этой весной после нескольких месяцев подготовки.
Военные сообщили, что все ракеты успешно поразили морские цели на расстоянии до 15 км - их размер сравним с обычным ведром.
«Да, они работают! Сегодня Силы обороны Эстонии впервые провели учения с использованием собственных систем HIMARS», - отметили в эстонском Минобороны.
Yup, they work! The Estonian Defence Forces @Kaitsevagi trained with their very own HIMARS for the first time today. pic.twitter.com/BNQIoMo2CZ— MoD Estonia (@MoD_Estonia) July 11, 2025