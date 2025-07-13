Эстония впервые провела стрельбы из HIMARS 1 13.07.2025, 15:13

Видеофакт.

Эстонские военные впервые провели боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает ERR.

Первые боевые стрельбы из РСЗО HIMARS были проведены в пятницу, 11 июля, на эстонском острове Сааремаа. Такое вооружение прибыло в страну этой весной после нескольких месяцев подготовки.

Военные сообщили, что все ракеты успешно поразили морские цели на расстоянии до 15 км - их размер сравним с обычным ведром.

«Да, они работают! Сегодня Силы обороны Эстонии впервые провели учения с использованием собственных систем HIMARS», - отметили в эстонском Минобороны.

Yup, they work! The Estonian Defence Forces @Kaitsevagi trained with their very own HIMARS for the first time today. pic.twitter.com/BNQIoMo2CZ — MoD Estonia (@MoD_Estonia) July 11, 2025

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