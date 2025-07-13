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Эстония впервые провела стрельбы из HIMARS

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  • 13.07.2025, 15:13
Эстония впервые провела стрельбы из HIMARS

Видеофакт.

Эстонские военные впервые провели боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает ERR.

Первые боевые стрельбы из РСЗО HIMARS были проведены в пятницу, 11 июля, на эстонском острове Сааремаа. Такое вооружение прибыло в страну этой весной после нескольких месяцев подготовки.

Военные сообщили, что все ракеты успешно поразили морские цели на расстоянии до 15 км - их размер сравним с обычным ведром.

«Да, они работают! Сегодня Силы обороны Эстонии впервые провели учения с использованием собственных систем HIMARS», - отметили в эстонском Минобороны.

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