Появилась важная информация для белорусов, собирающихся завтра выйти на улицу
- 13.07.2025, 15:19
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Синоптики предупреждают.
В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 14 июля из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщается на сайте Белгидромета.
«Утром и днем 14 июля (понедельник) на большей части территории республики ожидаются грозы, в дневные часы при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — говорится синоптики.
При этом будет жарко. Днем по юго-востоку Беларуси столбики термометров поднимутся до +30°С.
В Минске в понедельник днем тоже ожидается гроза.
Напомним, что вечером 10 июля на Беларусь обрушились грозы и ветер, особенно жуткие последствия они оставили в Могилеве.