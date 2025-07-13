Появилась важная информация для белорусов, собирающихся завтра выйти на улицу 13.07.2025, 15:19

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Синоптики предупреждают.

В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 14 июля из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщается на сайте Белгидромета.

«Утром и днем 14 июля (понедельник) на большей части территории республики ожидаются грозы, в дневные часы при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — говорится синоптики.

При этом будет жарко. Днем по юго-востоку Беларуси столбики термометров поднимутся до +30°С.

В Минске в понедельник днем тоже ожидается гроза.

Напомним, что вечером 10 июля на Беларусь обрушились грозы и ветер, особенно жуткие последствия они оставили в Могилеве.

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