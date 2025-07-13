Лавров опозорился на встрече с Ким Чен Ыном 13.07.2025, 15:27

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Жалкое поведение главы МИД РФ вызвало насмешки.

В Интернете разлетелось видео, на котором 75-летний российский министр иностранных дел Лавров с явным угодливым восторгом обнимает чучхе-диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына, фактически выпрашивая у него поддержку для войны против Украины, пишет «Диалог.UA».

На кадрах видно, как Лавров обнимается с Ким Чен Ыном, широко улыбается, заискивает и старается расположить к себе северокорейского правителя, известного массовыми репрессиями, тоталитарной пропагандой и культом личности.

Во время обмена репликами глава российского МИДа без тени смущения подчеркивал радость от встречи:

– Очень рад вас видеть!

– Прошел год с тех пор, как мы встречались.

– А вы все еще курите? И я курю.

Такое поведение вызвало волну иронии и критики в соцсетях. Пользователи называют сцену унизительной и жалкой: Россия, которая десятилетиями считала себя «великой державой», теперь вынуждена заискивать перед Северной Кореей, чтобы получить вооружение и, по данным западных разведок, возможное участие северокорейских военных в войне против Украины.

В соцсетях отмечают, что Лавров уже выглядит как человек, готовый на любые жалкие жесты дружбы ради спасения военных авантюр Кремля.

Многие называют эти кадры символом падения российской дипломатии, которая еще недавно претендовала на статус мировой. «Вот он, главный союзник России, северокорейский изгой и чучхе-диктатор Ким», - пишут соцсети.

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