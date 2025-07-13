Белорусы массово игнорируют техосмотр 4 13.07.2025, 15:34

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Не прошли ТО — 65%.

В Беларуси зарегистрировано более 4,3 млн транспортных средств различных категорий — легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, полуприцепов, мотоциклов и др., сообщает предприятие «Белтехосмотр» со ссылкой на данные из «открытых источников».

«При этом согласно данным автоматизированной информационной системы «Белтехосмотр» за 2024 год заинтересованным лицам (физические, юридические) в установленном порядке выдано 1.510.315 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении — или 34,5% от общего количества зарегистрированного парка подвижного состава республики», — говорится в сообщении.

«Вышеуказанные сведения свидетельствуют о сохраняющихся негативных тенденциях в игнорировании автовладельцами обязанности по прохождению государственного технического осмотра в виде регулярного контроля текущего технического состояния эксплуатируемых ими транспортных средств и, как следствие, обеспечении безопасности дорожного движения всех его участников», — отмечает «Белтехосмотр».

Сообщается, что в 2024 году выявлено 369.961 «несоответствие установленным требованиям, касающееся технического состояния транспортного средства». «Основной удельный вес несоответствий, выявляемых при проведении контрольно-диагностических работ, приходится на тормозные системы (41,3%), внешние световые приборы (23,6%) и двигатель (6,8%)», — уточняет предприятие.

Техосмотр прошло всего 35% зарегистрированных в Беларуси транспортных средств.

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