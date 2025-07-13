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Президент Сербии сделал заявление, которое не понравится Кремлю

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  • 13.07.2025, 15:44
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Президент Сербии сделал заявление, которое не понравится Кремлю

Вучич встретился с топ-чиновником США.

Сербия привержена стратегическому партнерству с США и намерена развивать с ними сотрудничество во всех сферах: от энергетики до искусственного интеллекта, написал президент республики Александр Вучич в Instagram по итогам встречи с ведущим чиновником Госдепартамента по вопросам Европы Бренданом Ханраханом.

Он также поблагодарил американцев «за неизменную поддержку процесса европейской интеграции Сербии» и выразил готовность «продолжать работу по улучшению отношений». В начале мая Вучич съездил в США, а позднее вручил члену Палаты представителей Клаудии Тенни орден Сербского флага первой степени, подчеркнув, что развитие отношений с Вашингтоном относится к числу внешнеполитических приоритетов Белграда.

В мае и июне Служба внешней разведки России обвинила Сербию в продолжении поставок боеприпасов Украине. Во втором заявлении говорилось, что Белград руководствуется «жаждой наживы» и стремлением к «трусливой» многовекторной политике, что «перечеркивает традиции дружбы с Россией». По данным разведки, сербские снаряды с ведома властей направляются в государства НАТО, в частности Чехию, Польшу и Болгарию, в виде комплектующих для последующей сборки.

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