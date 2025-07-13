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Психологи призывают признать хаос жизни

  • 13.07.2025, 15:51
Психологи призывают признать хаос жизни

Оптимизация — не панацея.

В эпоху глобальных кризисов, нестабильности и одиночества все больше людей стремятся к самосовершенствованию, превращая оптимизацию в почти религиозный культ. Однако психологи предупреждают: чрезмерная фиксация на эффективности может быть не чем иным, как защитным механизмом — способом отрицания тревожной реальности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Психолог Шахаб Хагаех сравнивает современные увлечения «умными» часами, трекерами сна и системами привычек с психологическим отрицанием. Вместо того чтобы признать страхи и неопределенность, многие выбирают оптимизацию — цветные календари, подсчет калорий и продуктивные утренние рутины.

Книга-бестселлер «Атомные привычки» («Atomic Habits») Джеймса Клира стала символом этой тенденции. Она предлагает улучшать себя на 1% каждый день, чтобы к концу года стать «в 37 раз лучше». Но такой подход игнорирует эмоциональные барьеры, с которыми сталкиваются люди.

Оптимизация проникает и в индустрию здоровья: отслеживание уровня глюкозы, сна, шагов — все ради контроля. Однако эта навязчивая идея «становиться лучше» может уводить от настоящих чувств, от человечности.

Психологи призывают признать хаос жизни, а не скрываться от него. Иногда быть несовершенным, отказаться от строгого плана — это путь к более полноценной и наполненной жизни.

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