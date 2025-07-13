Психологи призывают признать хаос жизни
- 13.07.2025, 15:51
Оптимизация — не панацея.
В эпоху глобальных кризисов, нестабильности и одиночества все больше людей стремятся к самосовершенствованию, превращая оптимизацию в почти религиозный культ. Однако психологи предупреждают: чрезмерная фиксация на эффективности может быть не чем иным, как защитным механизмом — способом отрицания тревожной реальности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Психолог Шахаб Хагаех сравнивает современные увлечения «умными» часами, трекерами сна и системами привычек с психологическим отрицанием. Вместо того чтобы признать страхи и неопределенность, многие выбирают оптимизацию — цветные календари, подсчет калорий и продуктивные утренние рутины.
Книга-бестселлер «Атомные привычки» («Atomic Habits») Джеймса Клира стала символом этой тенденции. Она предлагает улучшать себя на 1% каждый день, чтобы к концу года стать «в 37 раз лучше». Но такой подход игнорирует эмоциональные барьеры, с которыми сталкиваются люди.
Оптимизация проникает и в индустрию здоровья: отслеживание уровня глюкозы, сна, шагов — все ради контроля. Однако эта навязчивая идея «становиться лучше» может уводить от настоящих чувств, от человечности.
Психологи призывают признать хаос жизни, а не скрываться от него. Иногда быть несовершенным, отказаться от строгого плана — это путь к более полноценной и наполненной жизни.