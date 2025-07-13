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Белорусские комбайны горят прямо на полях

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  • 13.07.2025, 16:20
  • 1,438
Белорусские комбайны горят прямо на полях

С начала года на объектах АПК повреждено или сгорело 14 единиц техники.

С начала июля на объектах агропромышленного комплекса произошло восемь пожаров, следует из проведенного «Позіркам» сравнения суточных сводок Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Последний подобный случай зафиксирован 12 июля — пожар произошел в зерноочистительно-сушильном комплексе в Мядельском районе (Минская область).

Согласно сводкам, огнем было уничтожено или повреждено четыре единицы техники. Электропроводка кормоуборочного комбайна КВК-800 «Полесье FS80» была повреждена 15 июня в Стародорожском районе (Минская область); аналогичная сельхозмашина уничтожена на следующий день в Вилейском районе (Минская область); 20 июня в Дрогичине (Брестская область) огнем повреждена кабина, моторный отсек, лакокрасочное покрытие и правое заднее колесо; 3 июля в Мостовском районе (Гродненская область) огнем уничтожен трактор, повреждена модульная ротационная косилка.

За период с 15 июня огнем было уничтожено 75 т соломы, 20 т сена, 0,301 га посевов.

В результате пожара на территории молочно-товарной фермы в Лельчицком районе (Гомельская область) погибли 15 коров, повреждены кровля и стены здания на площади 600 кв. м.

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