Украинские разведчики поразили станцию новейшего российского ЗРК «Бук»
- 13.07.2025, 16:27
Его цена — $45 миллионов.
Украинские разведчики нашли и скорректировали огонь по станции новейшего российского ЗРК «Бук»-М3.
Об этом сообщила бригада «Черный лес» в Facebook.
Там отметили, что ЗРК является одной из ключевых компонентов ПВО врага и стоит около 45 млн долларов.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины три танка, три бронемашины, средство ПВО, и более сотни единиц автотехники, а также около 1240 солдат убитыми и ранеными.