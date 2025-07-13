Украинские разведчики поразили станцию новейшего российского ЗРК «Бук» 13.07.2025, 16:27

Его цена — $45 миллионов.

Украинские разведчики нашли и скорректировали огонь по станции новейшего российского ЗРК «Бук»-М3.

Об этом сообщила бригада «Черный лес» в Facebook.

Там отметили, что ЗРК является одной из ключевых компонентов ПВО врага и стоит около 45 млн долларов.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины три танка, три бронемашины, средство ПВО, и более сотни единиц автотехники, а также около 1240 солдат убитыми и ранеными.

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