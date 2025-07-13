Названы лучшие города для жизни: Минск лишь на 191 месте 13.07.2025, 16:53

В лидерах сразу три города из Нидерландов.

Аналитическая платформа Numbeo представила обновленный рейтинг городов мира по качеству жизни. В июльском списке 2025 года оценены 279 населенных пунктов, включая Минск, который занял 191-ю строчку.

При формировании рейтинга учитывались такие показатели, как уровень безопасности, здравоохранения, загрязненности окружающей среды, стоимость жизни, покупательная способность населения и доступность жилья относительно доходов.

Первую тройку лидеров заняли города Нидерландов: Гаага, Гронинген и Эйндховен. В десятку лучших также вошли Берн и Базель (Швейцария), Утрехт и Роттердам (Нидерланды), Ставангер (Норвегия), Валенсия (Испания) и Люксембург.

Среди ближайших соседей Беларуси показатели выше: Вильнюс — на 81-м месте, Рига — на 138-м, Варшава — на 158-м. Для сравнения: Москва заняла 211-ю позицию, Астана — 214-ю, Кишинев — 223-ю, а Ереван — 237-ю.

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