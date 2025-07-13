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Удары по больным местам Кремля

  • Анатолий Амелин
  • 13.07.2025, 17:12
  • 1,236
Удары по больным местам Кремля

Война — прежде всего экономика.

Да, Украина несопоставима с Россией по масштабам и ресурсам. Но у нас уже давно идет асимметричная война. Танк стоимостью $5 млн уничтожается роем дронов стоимостью $10 тыс. Крейсер стоимостью $750 млн. уничтожается ракетами стоимостью $20 млн. Вот и атака украинских дронов на российские аэропорты 5-6 июля 2025 года – отличный пример асимметричной войны. Общее количество выпущенных дронов Украины оценивается в 300 штук за два дня.

Это привело к отмене почти (!) 2 тыс. рейсов по всей России. Прямые убытки оцениваются примерно в $200-$250 млн за два дня, косвенные (долгосрочные последствия) еще в $100-$200 млн. Итого $300-$450 млн (!).

При средней стоимости дальнобойных дронов в $70-$150 тыс. (возьмем $110 тыс.), прямые затраты Украины на эту операцию составили около $33 млн. Как по мне, мультипликатор X10 является более чем достойным результатом (!) с точки зрения экономической эффективности. Поэтому надо продолжать!

Пусть забудут, что такое авиация и радуются жизни на болотах! И, кстати, вопрос, почему международные авиаперевозчики подвергают свои самолеты и жизни пассажиров опасности и продолжают авиаперевозки с Россией? Мне кажется, нужно честно признать, что территория аэропортов – зона повышенной опасности и авиасообщение с Россией должно быть остановлено, как и остановлено страховое покрытие. Думаю, при сгорании первого самолета это произойдет мгновенно.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

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