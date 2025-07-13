У ростков пшеницы нашли уникальное полезное свойство 13.07.2025, 17:17

Ученые провели эксперимент на плодовых мушках.

В Китайском сельскохозяйственном университете выяснили, что флавоноиды из ростков пшеницы обладают выраженным антиоксидантным действием и могут продлевать жизнь. К такому выводу ученые пришли в ходе экспериментах на плодовых мушках. Результаты исследования опубликованы в журнале Seed Biology.

Флавоноиды — это природные соединения с антиоксидантными свойствами, которые помогают клеткам справляться с окислительным стрессом. Он возникает при избытке активных форм кислорода (АФК), способных повреждать белки, липиды и ДНК, и играет ключевую роль в старении и развитии многих заболеваний, включая рак и нейродегенеративные расстройства.

Особенно много флавоноидов содержится в зародышах пшеницы — это часть зерна, из которой при прорастании развивается новое растение. Ростки (молодые пророщенные зерна) также отличаются повышенным содержанием витаминов, хлорофилла и других биологически активных соединений.

Авторы работы проанализировали содержание флавоноидов в 228 сортах китайской пшеницы и выявили значительные различия между ними. Дополнительно ученые оценили биологический состав 62 сортов и выделили группы с высоким (HIF) и низким (LIF) содержанием флавоноидов. Лидерами по антиоксидантной активности стали сорта Xiaoyan 269, Suixuan 101 и Zhoumai 30 — в них было больше производных лютеолина и хризоэриола.

Кроме того, ученые использовали обработку жасмоновой кислотой — растительного гормона, участвующего в ответе на стресс — чтобы дополнительно усилить синтез флавоноидов в ростках. Таким образом они предложили практическую стратегию для получения особенно насыщенного антиоксидантами сырья.

Для оценки биологического эффекта экстракты флавоноидов из ростков пшеницы (FEW) добавляли в рацион плодовых мушек Drosophila melanogaster. У самцов наблюдалось дозозависимое увеличение продолжительности жизни.

«Исследование открывает путь к созданию функциональных продуктов на основе ростков пшеницы — не только с высокой питательной ценностью, но и с доказанным антиоксидантным действием. Однако, чтобы выяснить, будут ли они эффективно усваиваться организмом млекопитающих (в том числе человека), нужны дополнительные исследования», — подытожили ученые.

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