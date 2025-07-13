Помощники короля Чарльза и принца Гарри провели «секретные» переговоры 13.07.2025, 17:26

В королевской семье дойдет до перемирия?

Британские принц Гарри и король Чарльз «ближе, чем когда-либо» к примирению. Помощники принца и короля встретились в Лондоне. Эта тайная встреча стала первым реальным шагом к преодолению многолетней напряженности в королевской семье.

Об этом сообщает People. Явный признак того, что принц Гарри и король Чарльз, возможно, постепенно приближаются к примирению, — встреча высокопоставленных помощников обеих сторон, которая прошла на прошлой неделе в Лондоне.

Мередит Мейнс, директор по коммуникациям герцога Сассекского, прилетела из Монтесито и была сфотографирована на встрече с Тобином Андреа, секретарем по коммуникациям короля Чарльза, в среду, 9 июля. Также присутствовал Лиам Магуайр, курирующий связи Гарри и его жены Меган Маркл с прессой Великобритании. Неформальные переговоры в частном клубе, как сообщается, не имели официальной повестки дня. Источник сообщил, что встреча стала лишь «первым шагом к примирению. «Хотя предстоит долгий путь, все просто хотят двигаться дальше. Наконец-то настало подходящее время для переговоров», — сообщил источник The Mail on Sunday. Встреча состоялась всего через несколько недель после того, как принц Гарри заявил BBC, что дверь к «примирению» остается открытой.

Также королевские эксперты утверждают, что переговоры о примирении никогда бы не состоялись без поддержки и понимания со стороны принца Уильяма. Королевский эксперт Ричард Фицуильямс в комментарии The Daily Mail сказал: «Король и Гарри, как мы поняли из интервью Гарри на BBC, в настоящее время не разговаривают. Эта встреча, безусловно, является признаком того, что дела продвигаются вперед. Король никогда бы не сделал этого без поддержки и понимания Уильяма. Уильям и Кэтрин — будущее монархии. В идеале Сассекские, возможно, хотели бы вбить клин между королем и наследником престола. Им это не удастся». Принц Гарри и принц Уильям не разговаривают более двух лет.

Королевский писатель Фил Дампир добавил: «Король больше озабочен урегулированием отношений, чем Уильям, который, как я полагаю, никогда больше не будет близок со своим братом. Уильям не в настроении мириться с Гарри, а Кэтрин определенно не заинтересована в отношениях с Меган. У меня есть серьезные сомнения, что Уильям когда-либо простит своего брата, и это подтверждает его худшие опасения, что Гарри и Меган пытаются манипулировать ситуацией в своих интересах».

Разлад в королевской семье впервые стал достоянием общественности в 2020 году, когда герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя королевские полномочия. Разлад усугубился после громких интервью, документального сериала на Netflix и мемуаров Гарри Spare.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com