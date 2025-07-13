В Беларуси водится полузмея-полуящерица

В Беларуси водится полузмея-полуящерица3
- 13.07.2025, 17:59
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Опасна ли она?
Этим летом новости о том, что змеи заползают в магазины, жилые здания, кусают людей не дают расслабиться.
Самых «популярных» пресмыкающихся белорусы выучили давно: уж, гадюка, медянка. Но есть вероятность увидеть перед собой существо не такое узнаваемое.
Старший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Елена Куликова рассказала «Смартпрессу», что в стране водится веретеница. Внешне она очень напоминает змею, особенно если не присматриваться. Но на самом деле это безногая ящерица.
Она обитает в сосняках и смешанных хвойно-мелколиственных лесах, часто появляется на границе леса и открытых пространствах: опушках, полянах, вырубках.
При беглой встрече понять, кто перед вами – змея или веретеница – сложно. Но они все-таки отличаются.
У ящерицы подвижные веки и есть слуховые отверстия на голове. Сама голова плавно перетекает в туловище, в то время как у змей она выделяется на фоне тела.
«У безногих ящериц чешуйки на всем теле примерно одного размера, в отличие от змей, у которых брюшные щитки значительно крупнее», – добавляет специалист.
Главное – веретеница совершенно безобидна для человека.
Почему ящерица осталась без ног
По словам Елены Куликовой, веретеница утратила конечности, скорее всего, из-за образа жизни.
«Большую часть жизни веретеница проводит под землей. Она обитает в почве, под корягами, валежником, среди корней, в норах грызунов и насекомых, где питается и размножается. Гладкое веретеновидное тело без конечностей позволяет ящерице легко перемещаться в узких пространствах», – объяснила герпетолог.
Такой образ жизни сказался и на зрении пресмыкающегося: ящерица видит предметы на расстоянии не более метра, плохо распознает цвета.
Слух тоже развит плохо. Но эти недостатки компенсируются особым органом хеморецепции. Именно с его помощью ящерица находит пищу, выбирает полового партнера.
«Этот орган расположен в передней части головы и представляет собой две камеры, открывающиеся в ротовую полость двумя отверстиями в области неба. Выпуская наружу раздвоенный увлажненный язык, веретеница улавливает молекулы различных химических веществ из окружающей среды и доносит их в ротовую полость, а затем они „анализируются“ в органе хеморецепции», – пояснила специалист.
К слову, от хищников веретеница спасается так же, как и ее сородичи, – отбрасывает хвост.