Уехавшая из США героиня роспропаганды пожаловалась, что россияне ее бьют 13.07.2025, 18:10

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Франсин Вилла столкнулась с волной расизма.

Темнокожая женщина Франсин Вилла, которую российские пропагандисты показывали как жертву расовой дискриминации в США, в стране-агрессоре России на расовой почве преследуют соседи. Об этом 12 июля сообщает российский Telegram-канал «Осторожно, новости».

На видео, запись которой разместил паблик, Вилла со следами побоев на лице жалуется, что соседи ее называют «чернож...пой». Она утверждает, что «взрослый большой мужчина» и «большая женщина» напали на нее «прямо кулаком». По ее словам, ее не пускали домой с ребенком.

Мужчина на ролике, в частности, интересуется, есть ли у нее прописка.

Судя по видео, претензии россиян возникли из-за детской коляски и бутыли с водой в тамбуре квартиры.

«У меня российский паспорт. Участковый не реагирует, не помогает», — говорит Вилла в видео.

Она подчеркнула, что квартиру не арендует, прописана там с 1987 года.

«Осторожно, новости» напомнили, что в 2020 году Вилла снялась в фильме «Black in USSR» российского пропагандистского телеканала RT. Тогда она рассказывала, что уехала из США в РФ «из-за расовой дискриминации и полицейского насилия». Пропагандисты несколько раз использовали этот сюжет, чтобы показать, что в США есть расовая дискриминация.

Сама Вилла родилась в Москве и еще в детстве уехала с матерью в США, отмечает паблик. После возвращения в Россию Вилла устроилась работать учительницей в школу.

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