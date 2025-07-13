Чехия заблокировала китайскую нейросеть DeepSeek 1 13.07.2025, 18:16

1,078

Это уже 11 страна.

На фоне растущих опасений по поводу китайских ИИ-сервисов Чехия заблокировала DeepSeek. Решение принято на основе доклада чешского Национального агентства по информационной безопасности (NUKIB).

В документе говорится, что DeepSeek и материнская компания High-Flyer имеют тесные связи с китайским государством. Это вызывает опасения в контексте законов КНР, таких как Закон о национальной безопасности, Закон о разведке и Закон о противодействии шпионажу, которые обязывают китайские компании передавать властям информацию о пользователях, даже если они находятся за пределами страны.

В NUKIB отмечают, что использование продуктов DeepSeek представляет собой угрозу кибербезопасности. Решение основывается как на собственных расследованиях агентства, так и на информации от зарубежных партнёров.

В докладе подчеркивается, что продукты DeepSeek потенциально могут использоваться Китаем в разведывательных целях, особенно с учётом предыдущих кампаний по кибершпионажу против Чехии и других стран НАТО и ЕС.

Запрет не является полным: допускается использование открытых моделей DeepSeek, но только при условии, что они не взаимодействуют с серверами компании. Это значит, что чешские организации могут развёртывать ИИ локально, но не использовать облачные сервисы DeepSeek.

Аналогичные ограничения уже действуют в ряде других стран, включая США (в частности, в штатах Нью-Йорк, Техас и Вирджиния), Канаду, Австралию, Южную Корею, Индию, Италию, Данию, Нидерланды, Норвегию и Тайвань. Также DeepSeek запрещён к использованию в ВМС США и NASA.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com