Боксер Усик признался, что сделает после победы Украины в войне с Россией
- 13.07.2025, 18:31
Украинский спортсмен рассказал о своем хобби.
Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик, который 19 июля проведет реванш с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа рассказал о своем хобби, пишет New Voice.
Боксер признался, что любит петь, особенно в караоке, но пока из-за войны России против Украины этого не делает, сообщает Froch On Fighting.
«Я люблю петь — дома, в машине, постоянно. Сейчас я этого не делаю, потому что в моей стране война. Я не хожу в рестораны, лишь изредка мы можем куда-то пойти с женой. Но сейчас караоке для меня на паузе. Когда победим — пойду попою.
Это украинские песни. Многие мои друзья любят английские песни. Я тоже, но пропеть могу разве что два-три слова.
Я люблю веселиться, всегда. Наслаждаюсь временем, проведенным с женой, детьми, с людьми. Потому что жизнь — это жизнь, она прекрасна», — сказал Усик.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.