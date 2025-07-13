Глава НАТО летит в США на фоне обещанного Трампом «важного заявления по России»
- 13.07.2025, 18:50
Марк Рютте посетит Вашингтон 14 июля.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 14 июля и во вторник, 15 июля, встретится с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, говорится в пресс-релизе НАТО.
Причина визита Рютте в сообщении не уточняется, однако Трамп в недавнем интервью NBC News заявил, что США готовы поставлять оружие Украине через НАТО и что в понедельник он сделает «большое заявление по России», пишет Reuters.
Издание подчеркивает, что администрация Трампа до сих пор отправляла лишь те виды вооружений, которые были одобрены бывшим президентом США Джо Байденом.