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Глава НАТО летит в США на фоне обещанного Трампом «важного заявления по России»

  • 13.07.2025, 18:50
Глава НАТО летит в США на фоне обещанного Трампом «важного заявления по России»
Фото: Getty Images

Марк Рютте посетит Вашингтон 14 июля.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 14 июля и во вторник, 15 июля, встретится с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, говорится в пресс-релизе НАТО.

Причина визита Рютте в сообщении не уточняется, однако Трамп в недавнем интервью NBC News заявил, что США готовы поставлять оружие Украине через НАТО и что в понедельник он сделает «большое заявление по России», пишет Reuters.

Издание подчеркивает, что администрация Трампа до сих пор отправляла лишь те виды вооружений, которые были одобрены бывшим президентом США Джо Байденом.

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