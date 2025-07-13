Какой будет погода в Беларуси на следующей неделе 13.07.2025, 19:11

Грозы останутся с нами.

На следующей неделе благодаря теплым воздушным массам с юга в Беларуси будет тепло. Однако погода будет неустойчивой: неравномерные дожди, порывистый ветер и грозы — вот к чему нужно быть готовым в ближайшие дни, рассказал в эфире госТВ синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в днем в понедельник, 14 июля, составит +25...+29°C, а во вторник, 15 июля, +22...+27°C.

Но в середине недели в страну придет очередной атмосферный фронт с дождями, грозами и порывистым ветром. В среду, 16 июля, температура составит +21...+27°C.

Днем в четверг, 17 июля, по стране будет +17...+21°C, в пятницу, 18 июля, от +14°C по западу до +24°C по юго-востоку.

В выходные нас по-прежнему ждут дожди и грозы, ночью и утром возможен туман. В субботу, 19 июля, температура составит +18...+24°C, в воскресенье, 20 июля, от +18°C по востоку до +26°C по западу.

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