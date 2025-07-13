На День ВМФ по всей России отменили парады кораблей и салюты 5 13.07.2025, 19:46

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В этом году День Военно-Морского Флота (ВМФ) во Владивостоке пройдет без парада кораблей, салюта и торжеств на водной станции, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ). Таким образом, в программе праздника останется только возложение венков и концерт. «В этом году День Военно-Морского Флота по всей стране пройдет в измененном формате – без традиционного парада кораблей и салюта», — пояснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге отменен Главный военно-морской парад, который должен был пройти в День ВМФ. Этот праздник отмечается в последнее воскресенье июля и в этом году приходится на 27 июля.

Парады военных кораблей в день ВМФ проходили ежегодно с 1939 года, за исключением времен Великой Отечественной войны (1941–1945). В 2024 году в Петербурге была отменена часть парада, которая проходит в Кронштадте, из-за угрозы воздушной атаки. Как сообщалось, корабли Северного флота уже прибыли в Петербург, но за несколько дней до парада ушли обратно на базу.

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