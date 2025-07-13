закрыть
13 июля 2025, воскресенье, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Каунасе приземлился шар с сигаретами из Беларуси

3
  • 13.07.2025, 19:56
В Каунасе приземлился шар с сигаретами из Беларуси
Иллюстрационное фото

Его нашли во дворе одной из гимназий.

Контрабандисты попытались переправить в Литву очередную партию белорусских сигарет, пишут местные медиа. Но шар, к которым была привязана коробка с сигаретами, приземлился не в том месте. Его нашли во дворе одной из гимназий Каунаса.

«Что это за штука — воздушный шар с коробкой? Его там точно не было ни днём, ни вечером. Первая мысль была — какая-то контрабанда», — рассказал один из местных жителей сайту kasvyksta.lt.

Представитель службы Гедрюс Мишутис рассказал, что в коробке, привязаннй к шару, нашли около полутора тысяч пачек белорусских сигарет.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников