В Каунасе приземлился шар с сигаретами из Беларуси

В Каунасе приземлился шар с сигаретами из Беларуси3
- 13.07.2025, 19:56
Его нашли во дворе одной из гимназий.
Контрабандисты попытались переправить в Литву очередную партию белорусских сигарет, пишут местные медиа. Но шар, к которым была привязана коробка с сигаретами, приземлился не в том месте. Его нашли во дворе одной из гимназий Каунаса.
«Что это за штука — воздушный шар с коробкой? Его там точно не было ни днём, ни вечером. Первая мысль была — какая-то контрабанда», — рассказал один из местных жителей сайту kasvyksta.lt.
Представитель службы Гедрюс Мишутис рассказал, что в коробке, привязаннй к шару, нашли около полутора тысяч пачек белорусских сигарет.