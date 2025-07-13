В Каунасе приземлился шар с сигаретами из Беларуси 3 13.07.2025, 19:56

Иллюстрационное фото

Его нашли во дворе одной из гимназий.

Контрабандисты попытались переправить в Литву очередную партию белорусских сигарет, пишут местные медиа. Но шар, к которым была привязана коробка с сигаретами, приземлился не в том месте. Его нашли во дворе одной из гимназий Каунаса.

«Что это за штука — воздушный шар с коробкой? Его там точно не было ни днём, ни вечером. Первая мысль была — какая-то контрабанда», — рассказал один из местных жителей сайту kasvyksta.lt.

Представитель службы Гедрюс Мишутис рассказал, что в коробке, привязаннй к шару, нашли около полутора тысяч пачек белорусских сигарет.

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