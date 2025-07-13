«Россия накануне грандиозного шухера» 1 13.07.2025, 20:00

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Гиркин пророчит россиянам крах.

Бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин), который ранее участвовал в оккупации Донбасса и теперь сидит в российской тюрьме за критику Путина, написал новое письмо. Он признал крах наступления под Сумами и предупредил, что армия РФ зашла в тупик, который может привести к катастрофе, пишет «Диалог».

В письме от 8 июля Гиркин мрачно констатировал, что российское наступление на Сумы окончательно захлебнулось. По его словам, бои идут все в той же Юнаковке, на окраину которой российские штурмовики ворвались еще в конце мая. Он сравнил провал с прошлогодним безрезультатным наступлением под Волчанском и Харьковом.

«Это даже хуже, пожалуй, чем в прошлогоднем майско-июньском наступлении... Печально, но ожидаемо», — отметил Гиркин.

Гиркин назвал нынешнее состояние армии «полувойной», которая себя полностью исчерпала и больше не может даже имитировать стабильность. По его мнению, ситуация настолько критическая, что Россия фактически стоит на пороге крупномасштабного провала. Он подчеркнул, что все происходящее начинает все больше напоминать Первую мировую войну, где затянутое кровопролитие кончилось крахом государства.

Бывший боевик также назвал очень тревожным признаком самоубийство экс-министра Старовойта, отметив, что это демонстрирует слом прежнего властного консенсуса. Гиркин отметил, что в Кремле либо знают о провале, либо делают вид, что ничего не происходит.

«Если об этом знают буквально все, но не догадывается всего один человек — наш Национальный Лидер, то какое это имеет значение?», — саркастически заметил он.

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