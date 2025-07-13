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TIME: Зумеры жаждут советов по карьере

  • 13.07.2025, 20:06
TIME: Зумеры жаждут советов по карьере

Могут ли их родители помочь?

Новое исследование Gallup и Jobs for the Future показало, что 90% представителей зумеров доверяют своим родителям, когда речь идет о планах после окончания школы. Учителя набрали лишь 54%, а социальные сети — менее 10%. Это хорошая новость для родителей, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Однако многие взрослые признаются, что плохо осведомлены о современных образовательных и профессиональных возможностях, доступных их детям. Особенно это касается вариантов, не связанных напрямую с получением степени бакалавра или карьерой в классическом понимании.

Даже школьные консультанты часто чувствуют себя некомпетентно, чтобы помочь подросткам ориентироваться в разнообразии путей после школы: курсы, военная служба, предпринимательство, стажировки и профессиональные училища становятся все более востребованными, но информации о них мало.

Особенно остро эта проблема стоит для семей с низким доходом — многие из них не знают о качественных альтернативах колледжу. В 2023 году около трети выпускников, не планирующих поступать в ВУЗы, заявили, что не уверены, какие шаги им нужно предпринять.

Исследование также показало: подростки, у которых родители обсуждают с ними разные карьерные пути, в два раза чаще интересуются этими вариантами. Но для этого взрослым нужно самим разбираться в новых возможностях.

Родителям советуют чаще разговаривать с детьми о карьере, посещать колледжи и помогать с поиском стажировок. Важную роль могут сыграть школы, работодатели и государственные программы, предоставляющие поддержку и информацию для всей семьи.

Поколение зумеров слушает — теперь взрослым нужно помочь им сделать правильный выбор.

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