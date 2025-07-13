На границе сложилась идеальная ситуация для поездки в Польшу 1 13.07.2025, 20:48

Очередь минимальная.

Ситуация на белорусско-польской границе перевернулась с ног на голову: ранее выезда в соседнюю страну ждали сутками — а теперь только 5 часов. Зато огромные очереди выстроились на въезд в Беларусь, пишет «Белсат».

По данным Государственного пограничного комитета на 18:00, в Бресте выезда в Польшу ожидают 260 легковых автомобилей. Прямо сейчас в пункт пропуска вызывают тех, кто зарегистрировался 6 часов назад. Сегодня в 8:00 очереди совсем не было.

«Я сегодня, как посмотрел, — офигел, что очередь ушла», — признаются в Telegram-чатах.

Другие, впрочем, уверены, что такая вольница в Бресте быстро закончится:

«Пару дней — и снова очередь РБ-РП на несколько дней будет».

Еще на прошлой неделе путешественникам приходилось тратить и 5 суток, в очереди было 2300 машин.

В другой очереди — 18 автобусов. В отчетах в телеграм-чатах путешественники пишут, что даже с пересадками в автобусы, ближайшие к шлагбауму, ждать приходится не менее 12 часов.

Автобус Ecolines, который должен был приехать сегодня из Минска в Варшаву в 00:15, прибыл в 9:40, а тот, что ожидался в 5:20, приехал в 15:40.

При этом в Тересполе сейчас — совсем тяжело. В очереди около 420 легковых авто. В чатах пишут, что приходится ждать минимум сутки. Электронной очереди нет, из-за этого существует угроза «влезунов». Путешественники составляют списки, следят, чтобы никто не втиснулся, ночью будят друг друга, чтобы очередь двигалась и в ней не появлялись дыры.

«Спасибо полицейским, которые сегодня дежурят и хоть немного продвигают очередь. Уже кого-то штрафовали», — пишут в чатах.

Путешественники жалуются на белорусских таможенников, которые тщательно проверяют все вещи:

«Заехали в очередь в 3:00 12.07.2025, а в Беларусь только в 5:00 13.07.2025. Всего — 26 часов каторги, просто жесть. Белорусы — и рентген, и собака, и все вещи перетрясли».

Автобусов в Тересполе в сторону Беларуси сейчас 30. Здесь также пересаживаются ближе к шлагбауму. И даже в таком случае — минимально 8 часов ожидания.

Автобусы сильно опаздывают: сегодня в 14:35 в Минск из Варшавы приехал автобус, который должен был прибыть еще вчера в 20:15; в 5:40 приехал автобус, который по расписанию должен был быть вчера в 11:00.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com