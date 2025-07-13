Названы имена киллеров, убивших полковника СБУ в Киеве 13.07.2025, 21:00

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Они тесно связаны с криминальными группировками в России.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал новые подробности о киллерах, которые 10 июля убили в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича, и были ликвидированы 13 июля.

На своей странице в Facebook Бутусов отметил, что доказательства причастности ликвидированных российских агентов максимально убедительны, потому что «россияне их использовали как одноразовых» и их действительно нашли по горячим следам.

«На обмен россияне их забирать бы не стали, ценности они никакой для ФСБ не имеют, они действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего. Поэтому оба ликвидированы при попытке оказать сопротивление и убежать», — заявил журналист.

Он также сообщил, что исполнителя убийства звали Гулализада Хагани, а его сообщницу — Нармин Гулиева.

Бутусов отметил, что Хагани и Гулиева имели паспорта Азербайджана, но на самом деле были тесно связаны с криминальными группировками в России.

«Гулиева въехала в Украину 15 мая из Молдовы через пункт пересечения Маяки-Удобное. Хагани пытался пересечь официально государственную границу на том же пункте пересечения Маяки-Удобное 27 февраля 2025-го года. Но поскольку в базах данных украинских правоохранителей он был указан как мафиози, во въезде в Украину ему официально отказали и запретили въезд до 2030-го года. То есть убийца оказался и действовал в Украине нелегально», — сообщил журналист.

Он также объяснил, что Иван Воронич стал целью киллеров, потому что россияне хотели ему отомстить за то, что он был одним из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, которое было создано в 2015 году для диверсионных операций на временно оккупированных территориях и уничтожило «десятки самых известных командиров российских войск и спецслужб». В то же время, Бутусов отметил, что на момент убийства Воронич уже несколько лет служил в другом подразделении СБУ.

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