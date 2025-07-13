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В медицинские вузы Беларуси в этом году набрали 80% целевиков

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  • 13.07.2025, 21:35
В медицинские вузы Беларуси в этом году набрали 80% целевиков

Власти пытаются справиться с дефицитом врачей.

В Беларуси подведены итоги целевого набора в медицинские вузы. ГосСМИ сообщает о почти двукратном росте доли абитуриентов, желающих учиться по целевым договорам.

По информации государственного телеканала, в этом году в медицинских вузах на 2277 целевых мест было подано свыше 3300 заявлений. Если в 2021 году только 47% студентов поступали по целевым договорам, то в нынешнем — уже 80% от всех бюджетных мест.

Отметим, что таким образом власти хотят решить дефицит врачей. Выпускники по целевому договоры должны будут отработать пять лет.

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