В медицинские вузы Беларуси в этом году набрали 80% целевиков

В медицинские вузы Беларуси в этом году набрали 80% целевиков2
- 13.07.2025, 21:35
Власти пытаются справиться с дефицитом врачей.
В Беларуси подведены итоги целевого набора в медицинские вузы. ГосСМИ сообщает о почти двукратном росте доли абитуриентов, желающих учиться по целевым договорам.
По информации государственного телеканала, в этом году в медицинских вузах на 2277 целевых мест было подано свыше 3300 заявлений. Если в 2021 году только 47% студентов поступали по целевым договорам, то в нынешнем — уже 80% от всех бюджетных мест.
Отметим, что таким образом власти хотят решить дефицит врачей. Выпускники по целевому договоры должны будут отработать пять лет.