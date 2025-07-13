Япония и Европа готовят ответ Маску 13.07.2025, 21:53

Они хотят вместе запускать спутники.

На саммите Япония – ЕС, который пройдет в Токио 23 июля, стороны хотят договориться о совместной работе в сфере использования спутников для освоения космоса. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на проект постановления, который планируется утвердить на саммите.

Согласно проекту, сеть спутников будет создана путем запуска и совместной эксплуатации небольших спутников. Такую сеть обычно называют спутниковой группировкой, пишет издание. Такие системы позволяют проводить частые и высокоточные наблюдения, что затруднительно для одного крупного спутника. Группировки спутников связи позволяют осуществлять взаимодействие практически в режиме реального времени.

В статье говорится, что таким образом ЕС и Япония планируют снизить зависимость в спутниковой связи от США в целом и компании SpaceX, в частности. Япония и ЕС называют наличие спутниковой сети критически важной для трансформации, а США лидирует в этой сфере.

Кроме того, ЕС и Япония планируют углубить сотрудничество в оборонной сфере. Этого планируют добиваться, укрепляя цепочки поставок и совместно работая над разработкой новых технологий.

Издание также пишет, что ЕС намерен иметь более 290 спутников, а Япония – более пяти спутниковых систем к началу 2030-х годов через свой Фонд космической стратегии. Nikkei Asia указывает на разрыв в планах между ЕС и Японией с одной стороны и Китаем или США, которые запустят десятки тысяч спутников, – с другой.

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