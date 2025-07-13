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Итальянец Синнер выиграл Уимблдон

  • 13.07.2025, 22:01
Итальянец Синнер выиграл Уимблдон

В финале лидер ATP обыграл испанца Алькараса.

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) завоевал трофей Уимблдонского турнира 2025.

В финале итальянский теннисист в четырех сетах с камбеком переиграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании.

В первой партии Янник первым сделал брейк и повел 4:2, но отдал четыре гейма подряд. После проигранного сета в трех последующих Янник ни разу не отдал свою подачу.

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

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